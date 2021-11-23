0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 65 0

Fitch ожидает выделение МВФ Украине только части средств в 2022 году

Fitch ожидает выделение МВФ Украине только части средств в 2022 году

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что МВФ выделит Украине в 2022 году только часть средств из 2,2 млрд долларов. Получению всей суммы будут препятствовать проблемы с реализацией программы Stand-By.

«Базовый сценарий Fitch предусматривает частичное выделение оставшихся 2,2 млрд долларов средств SBA в следующем году», — говорится в обзоре.

При этом аналитики агентства ожидают финансирование других международных финансовых институтов и доступ Украины к рынкам еврооблигаций.

«Выполнение оставшихся требований SBA во многом зависит от способности президента Зеленского получить парламентскую поддержку своей законодательной повестки дня», — говорится в обзоре.

В Fitch Ratings отмечают, что несмотря на принятие в этом году антиолигархических мер и мер в отношении судебной системы и коррупции, медленное завершение первого обзора программы SBA с МВФ подчеркивает проблемы, стоящие перед президентом, в том числе из-за неожиданных изменений в работе Конституционного суда.

«Риски реализации политики частично проистекают из влияния олигархов, пророссийских сил и судебной системы», — говорится в сообщении.

Напомним, МВФ принял решение о продлении программы Stand-By с Украиной до июня 2022 года. Фонд выделил украинскому правительству 700 млн долларов кредита.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что украинские власти рассчитывают на несколько траншей МВФ до июня 2022 года. Эти средства уже заложены в проект госбюджета.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:МВФ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.