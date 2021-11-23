Fitch ожидает выделение МВФ Украине только части средств в 2022 году

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что МВФ выделит Украине в 2022 году только часть средств из 2,2 млрд долларов. Получению всей суммы будут препятствовать проблемы с реализацией программы Stand-By.
«Базовый сценарий Fitch предусматривает частичное выделение оставшихся 2,2 млрд долларов средств SBA в следующем году», — говорится в обзоре.
При этом аналитики агентства ожидают финансирование других международных финансовых институтов и доступ Украины к рынкам еврооблигаций.
«Выполнение оставшихся требований SBA во многом зависит от способности президента Зеленского получить парламентскую поддержку своей законодательной повестки дня», — говорится в обзоре.
В Fitch Ratings отмечают, что несмотря на принятие в этом году антиолигархических мер и мер в отношении судебной системы и коррупции, медленное завершение первого обзора программы SBA с МВФ подчеркивает проблемы, стоящие перед президентом, в том числе из-за неожиданных изменений в работе Конституционного суда.
«Риски реализации политики частично проистекают из влияния олигархов, пророссийских сил и судебной системы», — говорится в сообщении.
Напомним, МВФ принял решение о продлении программы Stand-By с Украиной до июня 2022 года. Фонд выделил украинскому правительству 700 млн долларов кредита.
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что украинские власти рассчитывают на несколько траншей МВФ до июня 2022 года. Эти средства уже заложены в проект госбюджета.
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