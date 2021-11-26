Названы пароли, которые легко взломать (инфографика)

Компания Nord Security, которая занимается разработкой разнообразного программного обеспечения для безопасности смартфонов и персональных компьютеров, опубликовала свой ежегодный отчет с самыми распространенными паролями.
В данном случае можно считать, что наиболее часто используемые пароли автоматически считаются самыми плохими, поскольку их максимально легко взломать.
В течение многих лет лидером этого антирейтинга является пароль “123456”, он используется на 180 миллионах разных учетных записей, а взлом такого пароля занимает меньше секунды. Далее следуют пароли ”123456789”, “12345” и “qwerty” – такие шифры также не будут требовать особых стараний от хакеров.
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