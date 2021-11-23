Сколько зарабатывают программисты в Украине, Польше, Германии, США

«НВ Бизнес» совместно с Korn Ferry проанализировал уровень заработных плат в Украине, в сравнении с Польшей, Германией и США, а также языки программирования, специалисты в которых пользуются наибольшим спросом.

Korn Ferry — международная компания в сфере организационного консалтинга и исследований рынка труда (в частности, проводит исследование для журнала Fortune 500). Основана в 1969 году и на сегодня имеет 104 офиса в 52 странах мира.



Инфографика: НВ

Интересно, что по большинству позиций зарплаты в Украине превышают предложения в Польше. Однако нужно учитывать, что суммы по Украине указаны после вычета налогов, а по другим странам – суммы с налогами.



Инфографика: НВ

В Korn Ferry отмечают, что средняя продолжительность работы сотрудника в IT-компании в Украине составляет от 3 до 5 лет и только 2% исследованных компаний фиксируют продолжительность более 5 лет. Самая большая текучесть отмечается среди разработчиков и наиболее распространенная причина, как и в большинстве отраслей — предложение более высокой заработной платы.

По данным Korn Ferry, рост зарплат на украинском IT-рынке в следующем году составит 15%.

По данным Korn Ferry, наиболее востребованными языками программирования являются: Java, JavaScript, C++, PHP, а также Python. Также в мире активно развиваются новые сферы и направления в IT. В частности, появились MLOps специалисты по аналогии с DevOps и DataOps экспертами. Также наблюдается рост запросов на киберзащиту.



Инфографика: НВ