Ford представил новый внедорожник

Американская компания Ford Motor Company презентовала 24 ноября новый внедорожник 2023 Ford Ranger.

Об этом сообщает Car and Driver.

Внутри установлен 2,3-литровый четырехцилиндровый двигатель с мощностью в 270 лошадиных сил и крутящим моментом 310 Нм.

Также во внедорожнике встроена 10-ступенчатая автоматическая коробка передач для американского рынка. В то же время для мирового выпуска будет доступна 6-ступенчатая коробка передач.

Стандартный сенсорный дисплей с информационно-развлекательной системой SYNC 4 равен 25,7 см, однако также есть вариант в 30,5 см.



Фото: Car and Driver

Производство 2023 Ford Ranger начнется уже в следующем году на заводах компании в Таиланде и Южной Африканской Республике. Первые модели уже следует ожидать в США в 2023 году.

Стоимость одного экземпляра пока неизвестна.



Фото: Car and Driver