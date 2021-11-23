Ford представил новый внедорожник

Американская компания Ford Motor Company презентовала 24 ноября новый внедорожник 2023 Ford Ranger.
Об этом сообщает Car and Driver.
Внутри установлен 2,3-литровый четырехцилиндровый двигатель с мощностью в 270 лошадиных сил и крутящим моментом 310 Нм.
Также во внедорожнике встроена 10-ступенчатая автоматическая коробка передач для американского рынка. В то же время для мирового выпуска будет доступна 6-ступенчатая коробка передач.
Стандартный сенсорный дисплей с информационно-развлекательной системой SYNC 4 равен 25,7 см, однако также есть вариант в 30,5 см.
Фото: Car and Driver
Производство 2023 Ford Ranger начнется уже в следующем году на заводах компании в Таиланде и Южной Африканской Республике. Первые модели уже следует ожидать в США в 2023 году.
Стоимость одного экземпляра пока неизвестна.
Фото: Car and Driver
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