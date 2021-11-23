В Кабмине поменяют мебель: сколько планируют потратить

Хозяйственно-финансовый департамент секретариата Кабинета министров Украины объявил тендер на приобретение новых кресел для зала заседаний.
Согласно информации, опубликованной на сайте электронной системы публичных закупок ProZorro, стартовая цена новой мебели – 116 тысяч гривен.
Всего для министров планируют закупить 8 мягких кресел из дерева, обитых натуральной кожей. Таким образом одно кресло может стоить 14,5 тысячи гривен.
Следует отметить, что в украинском правительстве работают 22 министра. Кто именно из них будет сидеть на обновках — пока не известно.
Аукцион должен состояться 1 декабря этого года.
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