В Кабмине поменяют мебель: сколько планируют потратить

Хозяйственно-финансовый департамент секретариата Кабинета министров Украины объявил тендер на приобретение новых кресел для зала заседаний.

Согласно информации, опубликованной на сайте электронной системы публичных закупок ProZorro, стартовая цена новой мебели – 116 тысяч гривен.

Всего для министров планируют закупить 8 мягких кресел из дерева, обитых натуральной кожей. Таким образом одно кресло может стоить 14,5 тысячи гривен.

Следует отметить, что в украинском правительстве работают 22 министра. Кто именно из них будет сидеть на обновках — пока не известно.

Аукцион должен состояться 1 декабря этого года.