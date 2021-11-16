Конвенция о совместном транзите открывает дорогу в более 35 стран для нашего бизнеса - Минфин

Присоединение Украины к Конвенции о процедуре общего транзита и системе NCTS откроет более 35 стран мира для нашего бизнеса.

Об этом во время пресс-брифинга «Предварительная оценочная миссия по присоединению Украины к Конвенции о процедуре совместного транзита и NCTS — прогресс Украины и последующие шаги» сказал заместитель министра финансов Украины по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук.

«Конвенция о совместном транзите открывает действительно дорогу более 35 стран мира для нашего бизнеса. Это упрощение, это возможность использования одного пакета документов для того, чтобы выехать из Украины и заехать в последнюю точку. Или к примеру, выехать из Турции через Украину в Польшу, при этом дополнительно не останавливаться и не предоставлять дополнительных документов», — сказал Драганчук.

Напомним, Государственная таможенная служба 17 марта 2021 года начала этап полномасштабного национального применения Новой компьютеризированной транзитной системы (NCTS).

NCTS — технология, которая лежит в основе европейской Конвенции о процедуре общего транзита.