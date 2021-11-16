Впервые за 30 лет Билл Гейтс не вошел в тройку самых богатых людей

Долговременная история соучредителя Microsoft как постоянного первого или второго самого богатого человека в мире завершилась.

Об этом сообщает финансовое издание Forbes.

Впервые с 1991 года соучредитель Microsoft не является номером 1 или 2 в списке Forbes, который ежегодно составляет рейтинг 400 самых богатых людей США. За год состояние Гейтса выросло на 23 миллиарда долларов — примерно до 134 миллиардов долларов США. Но этого было недостаточно, чтобы догнать основателя Amazon Джеффа Безоса, генерального директора Tesla Илона Маска или генерального директора Facebook Марка Цукерберга. Их доходы достигли новых высот благодаря росту цен на акции их компаний. Гейтс следует за этими тремя, оказавшись на 4 месте.

Но фондовый рынок – не единственная причина, почему Гейтс опустился со 2 места в течение последнего года. Часть состояния Гейтса – по меньшей мере 5,6 миллиарда долларов акций публичных компаний — досталась бывшей жене Мелинде Френч Гейтс после того, как они объявили о своем разводе в мае. Если бы его брак и состояние остались нетронутыми, Гейтс был бы богаче Цукерберга и занял бы третье место.

Почти четверть состояния Гейтса приходится на его долю в 1,3% Microsoft, стоимость которой составляет 31 миллиард долларов по состоянию на 3 сентября. Остальные доходы Гейтса поступают от его инвестиционной фирмы Cascade Investment LLC вместе с остальными активами. Через Cascade Гейтс владеет контрольным пакетом акций Four Seasons Hotels, 14% автосалона AutoNation, акциями фирмы по утилизации отходов Republic Services, производителем тракторов Deere & Co., Canadian National Railway и т.

Состояние Гейтса состоит из совершенно иных активов, чем тогда, когда он впервые появился в Forbes-400 в 1986 году. К тому времени Гейтс владел 45% акций Microsoft, его состояние составляло 315 миллионов долларов. В следующем году резкий рост цен на акции Microsoft сделал его самым молодым миллиардером в мире, в возрасте 31 года его состояние составило 1,25 миллиарда долларов.

В 1990 году доход Microsoft впервые превысил 1 миллиард долларов, став к тому времени крупнейшим поставщиком компьютерного программного обеспечения. В 1991 году Гейтс подскочил на 2-е место в рейтинге Forbes-400 (с 16-го) с чистым капиталом в 4,8 миллиарда долларов. В следующем году, в 1992, он стал самым богатым человеком США с состоянием 6,3 миллиарда долларов.

После того как Гейтс ушел в отставку с должности генерального директора в 2000 году, его состояние впервые сократились, хотя он все еще оставался № 1 в Forbes-400. Стоимость акций Microsoft упала на фоне краха доткомов и защиты от антимонопольных обвинений, выдвинутых правительством США. Гейтс также передал акции Microsoft на сумму 20 миллиардов долларов в Фонд Билла и Мелинды Гейтс.

Хотя он продолжал делать значительные пожертвования для своего фонда, который теперь стал крупнейшей частной благотворительной организацией в мире, Гейтс оставался самым богатым человеком в Америке до 2017 года. Впервые Гейтс опустился на 2 место рейтинга в 2018 году, когда его обыграл Джефф Безос. Впоследствии его вытеснили Илон Маск и Марк Цукерберг.