МВФ назвал условие для введения накопительной пенсии в Украине

Украина для введения обязательной накопительной пенсии должна обеспечить сохранение первого уровня солидарной системы. Кроме того, второй уровень вряд ли приведет к росту пенсий.
Об этом сообщается в обзоре МВФ, подготовленном к первому пересмотру программы Stand-By.
Как отмечается в документе, официальные органы рассматривают возможность введения второго накопительного уровня пенсионной системы.
«В то время как средние пенсии в Украине низкие, накопительный второй уровень вряд ли улучшит их адекватность, особенно если вклады будут инвестироваться в государственные облигации», — говорится в обзоре.
При этом в МВФ считают, что Украина должна выполнить необходимые условия для введения накопительной пенсии.
«Что наиболее важно, накопительный второй уровень следует вводить только при наличии соответствующих предварительных условий; он может финансироваться за счет новых ресурсов, но в любом случае не должен привести к сокращению ресурсов, выделяемых на первый уровень (солидарной системы. — Ред.)», — говорится в документе.
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Кроме того, в обновленном Меморандуме с МВФ украинские власти фактически согласны с этой позицией фонда.
«Мы продолжим наше сотрудничество с партнерами по программам развития для внедрения тщательно отрегулированных обязательных накопительных пенсионных схем после того, как будут созданы необходимые предпосылки. Мы также определим соответствующие источники финансирования для второго уровня и обеспечим, чтобы ресурсы, перераспределенные с первого на второй уровень, были замещены другими источниками поступлений», — говорится в Меморандуме.
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