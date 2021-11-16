МВФ назвал условие для введения накопительной пенсии в Украине

Украина для введения обязательной накопительной пенсии должна обеспечить сохранение первого уровня солидарной системы. Кроме того, второй уровень вряд ли приведет к росту пенсий.

Об этом сообщается в обзоре МВФ, подготовленном к первому пересмотру программы Stand-By.

Как отмечается в документе, официальные органы рассматривают возможность введения второго накопительного уровня пенсионной системы.

«В то время как средние пенсии в Украине низкие, накопительный второй уровень вряд ли улучшит их адекватность, особенно если вклады будут инвестироваться в государственные облигации», — говорится в обзоре.

Реклама

При этом в МВФ считают, что Украина должна выполнить необходимые условия для введения накопительной пенсии.

«Что наиболее важно, накопительный второй уровень следует вводить только при наличии соответствующих предварительных условий; он может финансироваться за счет новых ресурсов, но в любом случае не должен привести к сокращению ресурсов, выделяемых на первый уровень (солидарной системы. — Ред.)», — говорится в документе.

Кстати, если вы все еще не подписаны на телеграм-канал Finance.ua, рекомендуем это сделать прямо сейчас. Всего пара кликов — и самые важные новости для ваших кошельки всегда будут в вашем любимом мессенджере.

Кроме того, в обновленном Меморандуме с МВФ украинские власти фактически согласны с этой позицией фонда.

«Мы продолжим наше сотрудничество с партнерами по программам развития для внедрения тщательно отрегулированных обязательных накопительных пенсионных схем после того, как будут созданы необходимые предпосылки. Мы также определим соответствующие источники финансирования для второго уровня и обеспечим, чтобы ресурсы, перераспределенные с первого на второй уровень, были замещены другими источниками поступлений», — говорится в Меморандуме.

Справка Finance.ua:

в Украине в очередной раз собираются ввести личные накопительные пенсионные счета. Новую пенсионную систему хотят принять до конца года;

в парламент подан ряд законопроектов, наиболее значимых два — № 2683 «Об обязательном накопительном пенсионном обеспечении» и № 4408 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о накопительной профессиональной пенсионной системе» (так называемые списки № 1 и № 2).