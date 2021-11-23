В Корее представили Kia Niro нового поколения (фото)

Компания Kia представила компактный кроссовер Niro нового, второго поколения. Презентация новинки состоялась 25 ноября на автовыставке в Сеуле. Дизайн нового поколения разработан в соответствии с философией «единство противоположностей» (Opposites United). Во время подборки форм, цветов и материалов отделки разработчики ориентировались на природные мотивы.
Экстерьер новинки во многом перекликается с обликом концепт-кара Habaniro, который был представлен еще в апреле 2019 года. Речь идет о таких деталях как угловатые ходовые огни, рельефный капот, задние стойки крыши красного цвета, большие колесные диски. По замыслу авторов, дизайн вертикальных задних фонарей должен подчеркнуть аэродинамику и технологичность.
Пока что Kia не раскрывает полные технические характеристики автомобиля. Известно лишь то, что Niro второго поколения будет доступен и как обычный гибрид, и как плагин, а в 2022 году должна дебютировать чисто электрическая модификация. Точный срок начала продажи и уровень цен не сообщаются.
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