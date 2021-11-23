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Redmi представил новый смартфон (видео)

Redmi представил новый смартфон (видео)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах и узнает о технологических новинках в мире, узнал от GSM Arena, что Redmi, который является брендом китайской компании Xiaomi, представил новый смартфон Redmi Note 11 4G.

Так, по данным портала, устройство имеет 16,5-сантиметровый LCD-дисплей с разрешением FullHD+. Стандартная частота обновления экрана равна 90Гц, однако она может автоматически переключаться на 45 Гц при чтении и до 60Гц при просмотре видео.

Внутри смартфона, который работает на операционной системе Android 11, установлен процессор Helio G88 SoC и батарея с мощностью в 5 тысяч мегаампер в час.


Фото: GSM Arena

Камера. Селфикамера имеет 8Мп, а на обратной стороне расположены еще три камеры в 50Мп, 8Мп и 2Мп соответственно. Сбоку смартфона можно, в частности, найти считыватель отпечатков пальцев.

Операционная память Redmi Note 11 4G равна 4 или 6Гб, а внутренняя – 128Гб.

Устройство будет доступно в трех цветах – черном, белом и светло-голубом.

Цена. Стоимость одного экземпляра Redmi Note 11 4G составляет от 155 долларов США. Первые продажи запланированы в Китае уже 1 декабря.

По материалам Finance.UA
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