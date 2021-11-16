Лазебная рассказала об открытии своего бизнеса для безработных: как получить деньги (инфографика)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, какую помощь планируют предоставить безработным украинцам для открытия своего бизнеса и что для этого нужно.
Как рассказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная, на реализацию новой бюджетной программы содействия экономической самостоятельности малообеспеченных семей в проекте госбюджета на следующий год планируется около 100 млн грн
«С января следующего года государство будет предоставлять не только социальную выплату малообеспеченным, чтобы они могли выжить в кризисный период, но и помогать человеку выйти из кризиса. Каждый безработный малообеспеченный, который хочет открыть собственное дело, получит от государства финансовую помощь на начало собственного бизнеса», – сказала министр.
Государственная помощь на организацию собственного бизнеса является возвратной и беспроцентной и составит до 15 минимальных зарплат (на начало 2022 года) – 97 500 грн.
Как получить средства. Эти средства предоставляются в безналичной форме и могут использоваться только для оплаты счетов на приобретение необходимого для основания собственного дела оборудования и материалов.
Когда деньги вернуть. Через три года предпринимательской деятельности помощь нужно вернуть. Но возвращаемая сумма будет уменьшена на размер уплаченных за три года налогов и единого социального взноса.
Возвращать средства государству не нужно, если сумма уплаченных налогов превысила сумму предоставленной финансовой помощи, или если предприниматель трудоустроит в первый год своей работы еще двух безработных членов малообеспеченных семей по направлению центра занятости.
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