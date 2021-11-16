Бюро экономической безопасности заработает до конца декабря

Бюро экономической безопасности начнет работать в Украине до конца декабря 2021 года.

Об этом говорится в обновленном меморандуме Украины с Международным валютным фондом, обнародованном на сайте Министерства финансов.

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«С целью консолидации полномочий по расследованию экономических преступлений в едином следственном органе, Бюро экономической безопасности Украины начнет работу до конца декабря 2021 года», — говорится в документе.

Этот орган возьмет на себя ответственность по расследованию экономических, финансовых и налоговых мошенничеств и преступлений, находящихся в юрисдикции Национальной полиции, СБУ и Налоговой полиции, но за исключением тех преступлений, которые подпадают под юрисдикцию Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Отмечается, что закон устанавливает четкие правила отбора руководства, внутреннего принятия решений и надзора для обеспечения операционной независимости и надлежащего надзора и подотчетности.

Напомним, Верховная Рада приняла Закон «О Бюро экономической безопасности Украины» 28 января 2021 года. 12 мая Кабинет Министров создал Бюро экономической безопасности, на которое возлагаются задачи по противодействию правонарушениям в сфере экономики.

На днях директор Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины Вадим Мельник направил на согласование в Министерство экономики Украины, Министерство финансов и Министерство цифровой трансформации проект постановления Кабинета Министров «О начале деятельности Бюро экономической безопасности».