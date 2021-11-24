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В полиции напомнили о штрафах за перевозку детей без автокресла

В полиции напомнили о штрафах за перевозку детей без автокресла

В Украине перевозка детей в автомобиле без специального автокресла запрещена. Finance.ua узнал, какой штраф может получить водитель.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области, в правилах дорожного движения указано, что перевозить детей, рост которых меньше 145 см, в транспортных средствах без использования детских удерживающих систем, которые дают возможность пристегнуть ребенка, запрещена.

Размер штрафа:

  • нарушение правил перевозки детей влечет наложение штрафа на водителя в размере 510 гривен;
  • повторное в течение года нарушение этого правила ПДД предусматривает штраф в размере 850 гривен.

«Перевозка ребенка в возрасте до трех лет в легковом автомобиле на переднем сиденье возможна при условии установления детской удерживающей системы против направления движения. В этом случае обязательно отключите фронтальную подушку безопасности, если она в наличии», — отметили в полиции.

Справка Finance.ua:

  • в Министерстве внутренних дел готовят пакет законопроектов, ужесточающих ответственность за нарушение безопасности на дорогах;
  • правоохранители стали более тщательно проверять документы автолюбителей после внесения изменений в Кодекс Украины Об административных правонарушениях, которые предусматривают увеличение штрафа с 510 грн до 3400 грн за управление авто при наличии водительского удостоверения с неразделенными категориями;
  • в водительских правах в Украине появится отметка об автоматической коробке передач.
По материалам Finance.UA
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