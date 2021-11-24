В полиции напомнили о штрафах за перевозку детей без автокресла

В Украине перевозка детей в автомобиле без специального автокресла запрещена. Finance.ua узнал, какой штраф может получить водитель.
Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области, в правилах дорожного движения указано, что перевозить детей, рост которых меньше 145 см, в транспортных средствах без использования детских удерживающих систем, которые дают возможность пристегнуть ребенка, запрещена.
Размер штрафа:
«Перевозка ребенка в возрасте до трех лет в легковом автомобиле на переднем сиденье возможна при условии установления детской удерживающей системы против направления движения. В этом случае обязательно отключите фронтальную подушку безопасности, если она в наличии», — отметили в полиции.
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