0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 174 0

Украина получила 700 млн долларов от МВФ

Украина получила 700 млн долларов от МВФ

Сегодня Украина получила второй транш от Международного валютного фонда по программе Stand-by в размере 500 млн специальных прав заимствования (эквивалент $699 млн).

Об этом сообщил в Facebook глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

«Эти средства поступят на счета правительства в Национальном банке Украины и увеличат международные резервы», — написал он.

22 ноября Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда утвердил результаты первого пересмотра полученной Украиной в июне 2019 года программы Stand-by, а также одобрил продление программы на полгода — до конца июня 2022 года.

Напомним, МВФ 9 июня 2020 года утвердил 18-месячную программу Stand-by для Украины на СДР 3,6 млрд (около $5 млрд) и сразу выделил $2,1 млрд первого транша. Украина могла получить в 2020 году еще $1,4 млрд (два транша по 500 млн СДР по итогам двух пересмотров программы), а в 2021 году — $1,5 млрд (1,1 млрд СДР по итогам еще двух пересмотров). В феврале этого года онлайн-миссия Фонда по первому пересмотру программы завершилась безрезультатно. В МВФ тогда заявили, что для выделения второго транша нужен больший прогресс.

Второй раз онлайн-миссия МВФ начала первый пересмотр программы с Украиной 21 сентября. О ее успешном завершении в Фонде объявили 18 октября.

Меморандум в связи с продлением программы на полгода пока не опубликован.

Справка Finance.ua:

  • Международный валютный фонд завершил первый пересмотр программы stand-by и согласовал выделение Украине второго транша в 700 млн долларов;
  • кроме того, Фонд согласился продлить программу до конца июня 2022 года, что даст возможность Украине получить следующие транши от МВФ общим объемом 1,6 млрд СПЗ, то есть более 2 млрд долларов;
  • по словам министра финансов Сергея Марченко, правительство ожидает следующих пересмотров программы в марте и июне следующего года.
По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.