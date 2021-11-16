Украина получила 700 млн долларов от МВФ

Сегодня Украина получила второй транш от Международного валютного фонда по программе Stand-by в размере 500 млн специальных прав заимствования (эквивалент $699 млн).

Об этом сообщил в Facebook глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

«Эти средства поступят на счета правительства в Национальном банке Украины и увеличат международные резервы», — написал он.

22 ноября Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда утвердил результаты первого пересмотра полученной Украиной в июне 2019 года программы Stand-by, а также одобрил продление программы на полгода — до конца июня 2022 года.

Напомним, МВФ 9 июня 2020 года утвердил 18-месячную программу Stand-by для Украины на СДР 3,6 млрд (около $5 млрд) и сразу выделил $2,1 млрд первого транша. Украина могла получить в 2020 году еще $1,4 млрд (два транша по 500 млн СДР по итогам двух пересмотров программы), а в 2021 году — $1,5 млрд (1,1 млрд СДР по итогам еще двух пересмотров). В феврале этого года онлайн-миссия Фонда по первому пересмотру программы завершилась безрезультатно. В МВФ тогда заявили, что для выделения второго транша нужен больший прогресс.

Второй раз онлайн-миссия МВФ начала первый пересмотр программы с Украиной 21 сентября. О ее успешном завершении в Фонде объявили 18 октября.

Меморандум в связи с продлением программы на полгода пока не опубликован.

Справка Finance.ua:

Международный валютный фонд завершил первый пересмотр программы stand-by и согласовал выделение Украине второго транша в 700 млн долларов;

кроме того, Фонд согласился продлить программу до конца июня 2022 года, что даст возможность Украине получить следующие транши от МВФ общим объемом 1,6 млрд СПЗ , то есть более 2 млрд долларов;