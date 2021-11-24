Тысяча гривен за вакцинацию: достанется ли она пенсионерам в селах

Получить компенсацию в тысячу гривен за полный курс вакцинации смогут все украинцы, а не только те, кто вакцинируется сейчас.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Радио Свобода.
«Относительно того, кто сможет воспользоваться этой тысячей гривен, то это все граждане Украины, которые получили две дозы вакцины, независимо от того, когда они получили», — рассказал он.
Читайте также: Тысяча для вакцинированных: правительство хочет включить в программу авиабилеты
По его словам, эта программа будет работать с 19 декабря этого года и по 18 декабря 2022 года. Деньги можно будет потратить только на наиболее пострадавшие от эпидемии направления: креативные индустрии, кино, театры, музеи, спортивные центры и перевозки внутри Украины (авиа и железнодорожные).
«Программой смогут воспользоваться через приложение или портал „Дія“ те, у кого есть соответствующие ковидные сертификаты с двумя дозами. „Дія“ сформирует соответствующую платежную карту, которой можно будет воспользоваться исключительно на эти пять направлений, пострадавших от COVID», — заявил Шмыгаль.
На вопрос, сможет ли пенсионерка в селе воспользоваться этой тысячей, премьер ответил, что «Дія» есть у всех.
«А куда она ее использует? Креативной индустрии там нет, музеев тоже. Она никуда не ездит. И ей эта тысяча, возможно, понадобилась бы больше, чем всем нам здесь», — спросил журналист.
«Возможно. Для этого мы имеем программы поддержки пенсионеров и доплачиваем 500 гривен 80+, 400 гривен — 75+. Соответственно будет в этом году 70+ – 300 гривен. И далее последующие годы — 65 и 60. Соответственно, мы будем охватывать всех пенсионеров. Плюс есть индексация пенсий», — сказал глава правительства.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Что вынуждает украинцев ехать в Польшу: число заробитчан выросло на четвертьВчера, 10:00 - 3517 19
45% украинцев в возрасте 60 лет не будут иметь права на пенсионное обеспечениеВчера, 09:41 - 16174 8
Штрафы бизнесу поднимут в 15 раз: за ошибки в какой отчетности будут наказыватьВчера, 13:13 - 4886 7
«За средства налогоплательщиков»: чиновников хотят заставить указывать источник расходовВчера, 19:35 - 659 2
Средние расходы на обучение 1 студента: Минфин назвал вузы с самыми большими расходамиВчера, 13:45 - 903 2
Штрафы бизнесу поднимут в 15 раз: за ошибки в какой отчетности будут наказыватьВчера, 13:13 - 4886 7
Работодатели уменьшили зарплаты для 18% украинских IT-вакансий (инфографика)Вчера, 12:02 - 2601 2
Чего больше всего боятся заробитчане в ПольшеВчера, 19:41 - 2463 1
Как возрастут социальные выплаты в 2022 годуВчера, 15:32 - 1858 1
Tesla Model 3 уступила лидерство в Европе (данные за октябрь)Вчера, 18:10 - 1308
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глазаПозавчера, 10:16 - 406
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 185
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 540 1
Вакцина второго поколения: в Швейцарии испытают пластырь с микроиглами против COVID-1916.11.2021, 12:40 - 1332 1
В Канаде создали робота, который вакцинирует без иглы09.11.2021, 12:10 - 1735 5