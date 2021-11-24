Тысяча гривен за вакцинацию: достанется ли она пенсионерам в селах

Получить компенсацию в тысячу гривен за полный курс вакцинации смогут все украинцы, а не только те, кто вакцинируется сейчас.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Радио Свобода.

«Относительно того, кто сможет воспользоваться этой тысячей гривен, то это все граждане Украины, которые получили две дозы вакцины, независимо от того, когда они получили», — рассказал он.

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По его словам, эта программа будет работать с 19 декабря этого года и по 18 декабря 2022 года. Деньги можно будет потратить только на наиболее пострадавшие от эпидемии направления: креативные индустрии, кино, театры, музеи, спортивные центры и перевозки внутри Украины (авиа и железнодорожные).

«Программой смогут воспользоваться через приложение или портал „Дія“ те, у кого есть соответствующие ковидные сертификаты с двумя дозами. „Дія“ сформирует соответствующую платежную карту, которой можно будет воспользоваться исключительно на эти пять направлений, пострадавших от COVID», — заявил Шмыгаль.

На вопрос, сможет ли пенсионерка в селе воспользоваться этой тысячей, премьер ответил, что «Дія» есть у всех.

«А куда она ее использует? Креативной индустрии там нет, музеев тоже. Она никуда не ездит. И ей эта тысяча, возможно, понадобилась бы больше, чем всем нам здесь», — спросил журналист.

«Возможно. Для этого мы имеем программы поддержки пенсионеров и доплачиваем 500 гривен 80+, 400 гривен — 75+. Соответственно будет в этом году 70+ – 300 гривен. И далее последующие годы — 65 и 60. Соответственно, мы будем охватывать всех пенсионеров. Плюс есть индексация пенсий», — сказал глава правительства.

Справка Finance.ua:

ранее Глава государства Владимир Зеленский заявлял, что привитые двумя дозами вакцины против COVID -19 украинцы вскоре смогут получить от государства 1 тыс. грн. Программа стартует 19 декабря;

пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров объяснил, что деньги невозможно будет получить наличными на руки. Эти деньги будут своеобразным депозитом, который можно будет потратить на определенный перечень услуг;