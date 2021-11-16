Xiaomi запустит программу самостоятельного ремонта смартфонов

Вслед за Apple на появление возможности «домашнего» ремонта фирменной техники намекнула и Xiaomi.

В официальном Twitter-аккаунте появилось сообщение о грядущем упрощении сервисных процедур. Похоже, что речь о долгожданной возможности прямой покупки оригинальных запчастей для гаджетов популярного бренда.

В блоге индийского подразделения компании появился анонс новой программы Xiaomi Cares. Подробности о ней вендор обещает раскрыть позднее — по заверению представителей бренда, она позволит существенно упростить обслуживание гаджетов и их поддержку. По мнению инсайдеров, производитель электроники намерен обеспечить частным пользователям доступ к комплектующим и инструкциям по ремонту.

В опубликованном сообщении пресс-службы компании подчеркнула, что для Xiaomi пользователь всегда стоял во главе угла. Известно, что в качестве региона для тестового запуска была выбрана Индия. Позднее, если услуга окажется востребованной, воспользоваться ею предположительно смогут и пользователи из других стран.