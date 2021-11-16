До конца 2021 года Украина будет иметь исторический уровень ВВП, - советник Зеленского

Валовой внутренний продукт Украины по результатам 2021 года будет находиться на уровне примерно 185 миллиардов долларов. Такой показатель является историческим максимумом для государства.

Об этом в программе «Первые лица» Елены Трибушной на 24 канале рассказал советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко. Такого уровня ВВП в Украине не было с 1991 года.

Читайте также: J.P. Morgan ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины в этом году

Устенко отметил, что при этом государство не контролирует часть территории на Востоке и оккупированный Крым.

«Фактически в конце этого года мы будем иметь исторический максимум за все годы нашей независимости», — подчеркнул Устенко.

По словам советника Зеленского, ВВП Украины сейчас мог бы находиться на уровне не менее 400 миллиардов долларов, если бы у нас было такое же развитие, как в других странах.

Например, польская экономика в течение 1997 — 2018 годов выросла вдвое, тогда как украинская за этот же период увеличилась на 20%.

Несмотря на это, сейчас борьба с олигархической системой в Украине является одной из главных задач, без решения которой государство не сможет двигаться к тем стандартам, которые считают нормальными в мире.