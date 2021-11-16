До конца 2021 года Украина будет иметь исторический уровень ВВП, - советник Зеленского

Валовой внутренний продукт Украины по результатам 2021 года будет находиться на уровне примерно 185 миллиардов долларов. Такой показатель является историческим максимумом для государства.
Об этом в программе «Первые лица» Елены Трибушной на 24 канале рассказал советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко. Такого уровня ВВП в Украине не было с 1991 года.
Читайте также: J.P. Morgan ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины в этом году
Устенко отметил, что при этом государство не контролирует часть территории на Востоке и оккупированный Крым.
«Фактически в конце этого года мы будем иметь исторический максимум за все годы нашей независимости», — подчеркнул Устенко.
По словам советника Зеленского, ВВП Украины сейчас мог бы находиться на уровне не менее 400 миллиардов долларов, если бы у нас было такое же развитие, как в других странах.
Например, польская экономика в течение 1997 — 2018 годов выросла вдвое, тогда как украинская за этот же период увеличилась на 20%.
Несмотря на это, сейчас борьба с олигархической системой в Украине является одной из главных задач, без решения которой государство не сможет двигаться к тем стандартам, которые считают нормальными в мире.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы будут платить за транспортировку газа по-новому: когда и как изменятся платежки12 ч. назад - 5551 20
Украинцам объяснили, в каком случае упадет цена на подсолнечное масло16 ч. назад - 1336 20
Тысяча для вакцинированных: правительство хочет добавить в программу авиабилеты14 ч. назад - 944 17
Кабмин ужесточил требования для работы в «желтой» зоне7 ч. назад - 732 9
Местные власти заявили о нехватке «льготного» газа для отопительного сезона11 ч. назад - 852 5
Что произойдет с долларом в конце 2022 года: прогноз JPMorgan8 ч. назад - 7096 1
Украинцы будут платить за транспортировку газа по-новому: когда и как изменятся платежки12 ч. назад - 5551 20
Средняя зарплата в «Дія» превышает 47 тыс. грн: основные финансовые показатели госпредприятия9 ч. назад - 2427
В столице за три дня изъяли 15 авто у должников, которые не уплатили штрафы за нарушения ПДД12 ч. назад - 1781 2
Аренда жилья в Киеве: во сколько обойдется снять квартиру в разных районах9 ч. назад - 1651
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами11 ч. назад - 76
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)Вчера, 10:33 - 309
Вакцина второго поколения: в Швейцарии испытают пластырь с микроиглами против COVID-1916.11.2021, 12:40 - 1081 1
В Канаде создали робота, который вакцинирует без иглы09.11.2021, 12:10 - 1566 5
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 3439 6