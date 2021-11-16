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Morgan Stanley оценил первоначальные потребительские расходы метавселенной Facebook в $5 трлн

Morgan Stanley оценил первоначальные потребительские расходы метавселенной Facebook в $5 трлн

Финансовый конгломерат Morgan Stanley Bank считает, что в своей окончательной форме метавселенная Марка Цукерберга будет «платформой следующего поколения для социальных сетей, потокового вещания и игр».

Об этом говорится в опубликованном аналитическом отчете, сообщает investing.

По оценкам банка, сначала метавселенная будет функционировать как «форум для рекламы и электронной коммерции, а потребительские расходы составят $ 5 трлн, которые можно будет быстро оцифровать».

На основании своих расчетов, аналитики Morgan Stanley рекомендовали инвестировать в компанию Meta, бывшую Facebook, считая это самым очевидным выбором при вложениях в метавселенную. Они также подчеркнули, что любой успех в создании и монетизации метавселенной станет очередным многолетним прибыльным слоем компании.

Банк назвал и акции других компаний, которые могут дать плоды за счет метавселенной даже раньше, чем Meta.

При этом в Morgan Stanley не призывают ставить все на метавселенную, поскольку ее использование будет непростым делом и займет некоторое время. Тем более, что уже существующие решения для коммуникации и электронной коммерции являются очень эффективными и постоянно совершенствуются.

«Ежедневно пользователи в США тратят на цифровые медиа в целом время, эквивалентное 11 млрд дней в году — это так называемые часы, доступные для метавселенной», — говорится в отчете, который предусматривает конкуренцию между метавселенной и традиционным интернетом.

Напомним, что 4−5 октября сайты и мобильные приложения компании Facebook не были доступны 6 часов в результате сбоев. Через месяц после глобального сбоя Марк Цукерберг объявил о переходе своей виртуальной империи в метаюниверс и переименовании компании в Meta.

Facebook объявил о наборе 10 тыс. высокоспециализированных инженеров из стран ЕС в течение следующих пяти лет, которые будут работать над созданием метавселенной.

Концепция метавселенной предусматривает создание цифрового мира, в котором люди смогут взаимодействовать между собой с помощью очков виртуальной реальности. Общие инвестиции, которых потребует проект в следующие 10−15 лет, оценивается в среднем в $ 50 млн.

По материалам The page
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