Местные власти заявили о нехватке «льготного» газа для отопительного сезона

Ассоциация городов Украины заявила, что «Нафтогаз» отказывается корректировать объем поставок газа по льготной цене для теплоснабжения, и просит вмешаться правительство.
Об этом АМУ сообщила на своем сайте.
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Ранее местные власти, «Нафтогаз» и правительство подписали меморандум относительно неизменных цен на тепло для населения в течение отопительного сезона. По ним «Нафтогаз» продает определенный объем газа предприятиям теплоснабжения на нужды населения по установленной цене в 7,42 грн/кубометр.
Однако в Ассоциации городов заявили, что НАК самостоятельно определил объемы поставок такого «льготного» природного газа. В то же время в отдельные периоды прохождения отопительного сезона таких объемов может оказаться недостаточно, заявили в Ассоциации.
В частности, это связано с тем, что отопительный сезон во многих населенных пунктах начался гораздо раньше, чем в предыдущие периоды. При этом «Нафтогаз» отказался корректировать установленные объемы потребления природного газа.
Как следствие, в октябре предприятия должны были использовать для централизованного тепло- и горячего водоснабжения потребителей и бюджетных учреждений газ по рыночным ценам от 25 грн за 1 куб метр и выше. Города заявили, что это нарушение меморандума.
«Таким образом, предприятия теплоснабжения, не имея возможности откорректировать тарифы на коммунальные услуги, несут убытки, источников для возмещения которых ни у них, ни у органов местного самоуправления нет», — сообщает АГУ.
Для решения проблемы Ассоциация городов обратилась к премьер-министру Дениса Шмыгалю с просьбой «способствовать проведению НАК „Нафтогаз Украины“ перерасчетов объема природного газа для обеспечения теплоснабжения и горячего водоснабжения бытовых потребителей и бюджетных учреждений».
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