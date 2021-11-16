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В столице за три дня изъяли 15 авто у должников, которые не уплатили штрафы за нарушения ПДД

В столице за три дня изъяли 15 авто у должников, которые не уплатили штрафы за нарушения ПДД

Органы столичной государственной исполнительной службы 17-19 ноября изъяли 15 автомобилей у должников, которые не уплатили штрафы за нарушения правил дорожного движения на общую сумму почти 534 тыс. грн.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил начальник Управления обеспечения принудительного исполнения решений в городе Киеве и Киевской области Центрального межрегионального управления Министерства юстиции Михаил Сувало.

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«С прошлой недели государственные исполнители столицы в сотрудничестве с МВД начали изымать машины должников – злостных нарушителей правил дорожного движения. Так, с 17 по 19 ноября органы ГИС изъяли 15 автомобилей должников, которые не уплатили 418 штрафов на общую сумму почти в 534 тыс. грн. Владельцы получат свои машины обратно только после уплаты всех штрафов, услуг эвакуатора и расходов, связанных с принудительным исполнением решений», – сказал Сувало.

По его словам, у одного из владельцев изъятых автомобилей было 147 неуплаченных штрафов на сумму около 130 тыс. грн.

«На данный момент он уже оплатил долг на депозитный счет отдела, в дальнейшем эти средства будут перечислены в государственный бюджет», – уточнил Сувало.

По его мнению, такая инициатива Минюста поможет злостным нарушителям пересмотреть свое отношение к закону, «ведь каждое нарушение ПДД – это угроза чьему-то здоровью и жизни».

Справка Finance.ua:

  • в Министерстве внутренних дел готовят пакет законопроектов, ужесточающих ответственность за нарушение безопасности на дорогах;
  • в водительских правах в Украине появится отметка об автоматической коробке передач;
  • в сентябре Кабмин принял постановление, согласно которому каждый водитель, который подал заявку на получение водительского удостоверения с помощью сервиса Дія или через личный кабинет на сайте, сможет получить свои документы в отделении Укрпочты или через курьера.
По материалам Укринформ
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