Пенсии в Украине: кому и на сколько повысят выплаты с 1 декабря

В Украине с 1 декабря возрастет прожиточный минимум, а это значит, что пенсионеров ждет очередной этап повышения выплат. Пенсии будут пересчитаны автоматически – никуда обращаться для этого не нужно.

Минимальная пенсия в Украине с 1 декабря составит 1934 грн, максимальная – 19 тыс. 340 грн.

Размер минимальной пенсии по возрасту для граждан в возрасте от 65 лет (стаж работы для женщин – 30 лет, для мужчин – 35 лет) составит 2,6 тыс. грн.

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Возрастет также размер пенсии в связи с потерей кормильца на одного иждивенца – 1 тыс. 934 грн, на двух – 2 тыс. 320,8 грн, на трех и более – 2 тыс. 901 грн.

Минимальная пенсия для участников боевых действий и пострадавших участников Революции достоинства составит 4 тыс. 61,4 грн.

Увеличится также пенсия для лиц с инвалидностью вследствие войны I группы – до 12 тыс. 571 грн, II группы – до 10 тыс. 153,5 грн, III группы – до 9 тыс. 962,4 грн. Повышение, согласно закону «О статусе ветеранов войны, гарантиях их соцзащиты» составит 967 грн, 773,6 грн и 580,2 грн для первой, второй и третьей группы соответственно.

Социальная помощь на уход за лицами с инвалидностью вследствие войны составит 1 тыс. 934 грн и 967 грн для первой группы подгруппы А и Б. Для второй и третьей групп – 483,5 грн и 290,1 грн соответственно.

Кроме того, с 1 декабря увеличится размер выплат совершеннолетним заключенным, которые являются жертвами нацистских преследований.