Пенсии в Украине: кому и на сколько повысят выплаты с 1 декабря

В Украине с 1 декабря возрастет прожиточный минимум, а это значит, что пенсионеров ждет очередной этап повышения выплат. Пенсии будут пересчитаны автоматически – никуда обращаться для этого не нужно.
Минимальная пенсия в Украине с 1 декабря составит 1934 грн, максимальная – 19 тыс. 340 грн.
Размер минимальной пенсии по возрасту для граждан в возрасте от 65 лет (стаж работы для женщин – 30 лет, для мужчин – 35 лет) составит 2,6 тыс. грн.
Читайте также: Уганда и Зимбабве обогнали Украину: рейтинг стран по показателю пенсионных накоплений
Возрастет также размер пенсии в связи с потерей кормильца на одного иждивенца – 1 тыс. 934 грн, на двух – 2 тыс. 320,8 грн, на трех и более – 2 тыс. 901 грн.
Минимальная пенсия для участников боевых действий и пострадавших участников Революции достоинства составит 4 тыс. 61,4 грн.
Увеличится также пенсия для лиц с инвалидностью вследствие войны I группы – до 12 тыс. 571 грн, II группы – до 10 тыс. 153,5 грн, III группы – до 9 тыс. 962,4 грн. Повышение, согласно закону «О статусе ветеранов войны, гарантиях их соцзащиты» составит 967 грн, 773,6 грн и 580,2 грн для первой, второй и третьей группы соответственно.
Социальная помощь на уход за лицами с инвалидностью вследствие войны составит 1 тыс. 934 грн и 967 грн для первой группы подгруппы А и Б. Для второй и третьей групп – 483,5 грн и 290,1 грн соответственно.
Кроме того, с 1 декабря увеличится размер выплат совершеннолетним заключенным, которые являются жертвами нацистских преследований.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский объявил о масштабной реформе ЖКХВчера, 09:45 - 3709 15
Срок действия «желтых» COVID-сертификатов сокращают с 6 декабряВчера, 11:00 - 2498 12
Какой процент доходов семьи тратят на коммуналку (инфографика)Вчера, 08:06 - 2519 12
«Нафтогаз» привяжет цены на газ для населения к его стоимости в Европе — прогнозВчера, 19:47 - 1005 5
Витренко заявил, что Россия может не продлить контракт на транзит газа после 2024 годаВчера, 11:27 - 663 5
Бюджетникам с 1 декабря поднимут оклады: таблица с новыми тарифными ставкамиВчера, 12:02 - 11489 3
Беспокоят коллекторы по поводу чужого долга: НБУ рассказал, что делатьВчера, 13:05 - 4643 2
В «Дії» теперь можно получить справку о трудовом стаже: как это сделать (видео)Вчера, 20:01 - 4629 1
Рада приняла законопроект 5600: что будет с налогамиВчера, 15:05 - 4587 2
Зеленский объявил о масштабной реформе ЖКХВчера, 09:45 - 3709 15
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средствоПозавчера, 12:28 - 420
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 779
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 245
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 748 1
Вакцина второго поколения: в Швейцарии испытают пластырь с микроиглами против COVID-1916.11.2021, 12:40 - 1555 1