0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 68 0

В Раде зарегистрировали законопроект о доплатах врачам за высокий уровень вакцинации

В Раде зарегистрировали законопроект о доплатах врачам за высокий уровень вакцинации

Нардепы зарегистрировали законопроект №6333 “О внесении изменений в закон Украины “О защите населения от инфекционных болезней”.

Об этом сообщили на сайте ВР.

Законопроект разработали для включения в закон положений, закрепляющих основные принципы и субъектов осуществления информирования о профилактических прививках.

Читайте также: Украина продлила контракт с Pfizer: 25 млн доз вакцины в год и дополнительные прививки

Согласно законопроекту, врач, оказывающий первичную медицинскую помощь, и Минздрав будут обязаны сообщать пациентам о механизме действия вакцин и их эффективности.

Кроме этого, определены законодательные основания для доплаты медикам за эффективность информирования о вакцинации.

Документ закрепляет обязанность Минздрава разработать и принять нормативно-правовой акт, где будет определено содержание и последовательность основных этапов информирования.

Также нардепы предлагают установить, что врачи будут получать дополнительные выплаты в случае достижения установленных правительством показателей вакцинации.

По материалам Espreso.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.