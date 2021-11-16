В Раде зарегистрировали законопроект о доплатах врачам за высокий уровень вакцинации

Нардепы зарегистрировали законопроект №6333 “О внесении изменений в закон Украины “О защите населения от инфекционных болезней”.
Об этом сообщили на сайте ВР.
Законопроект разработали для включения в закон положений, закрепляющих основные принципы и субъектов осуществления информирования о профилактических прививках.
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Согласно законопроекту, врач, оказывающий первичную медицинскую помощь, и Минздрав будут обязаны сообщать пациентам о механизме действия вакцин и их эффективности.
Кроме этого, определены законодательные основания для доплаты медикам за эффективность информирования о вакцинации.
Документ закрепляет обязанность Минздрава разработать и принять нормативно-правовой акт, где будет определено содержание и последовательность основных этапов информирования.
Также нардепы предлагают установить, что врачи будут получать дополнительные выплаты в случае достижения установленных правительством показателей вакцинации.
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