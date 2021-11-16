Министр финансов рассказал, на что потратят 700 млн долларов кредита МВФ

Средства кредита МВФ на 700 млн долларов будут потрачены на покрытие дефицита государственного бюджета. Они будут направлены на погашение долгов либо на социальные нужды.
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.
«Как только эти средства появятся на казначейском счете, я надеюсь, что это будет в ближайшие дни, они растворятся, они не будут иметь никакой привязки, или это средства МВФ, или это средства налогоплательщиков. Они будут средства, которыми будет располагать правительство», — сказал он.
Марченко сообщил, что эти деньги попадают на валютные счета. «В случае, когда у нас есть потребность их использовать, мы проведем обмен на другую валюту… И дальше мы финансируем дефицит бюджета, направляем эти средства на выплату социальных обязательств, на борьбу с коронавирусом и так далее», — сообщил министр.
Как известно, МВФ принял решение о продлении программы Stand-By с Украиной. В результате фонд выделил нашей стране около 700 млн долларов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В МВД готовят законопроекты об усилении ответственности за нарушения ПДДВчера, 15:02 - 1018 7
Глава НБУ сделал подарок в Швейцарии за 78,3 млн гривен - СМИВчера, 16:34 - 3066 5
Тысяча для вакцинированных: правительство хочет добавить в программу авиабилеты2 ч. назад - 226 4
В Киеве подорожает такси: когда ждать повышения тарифов на 40%Вчера, 19:03 - 1001 4
Украинцам объяснили, в каком случае упадет цена на подсолнечное масло3 ч. назад - 370 3
Что будет с гривной после транша МВФ: эксперт спрогнозировал новый курсВчера, 13:01 - 7160 1
Как полиция будет проводить проверки страхового полиса без остановки автоВчера, 21:05 - 4554 2
Глава НБУ сделал подарок в Швейцарии за 78,3 млн гривен - СМИВчера, 16:34 - 3066 5
Путешествия украинцев в ЕС: какие новые ограничения начали внедрять страны ЕвропыВчера, 20:03 - 1677 1
Межбанк: будет ли сегодня новый взлет котировокВчера, 10:54 - 1585 3
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)Вчера, 10:33 - 230
Вакцина второго поколения: в Швейцарии испытают пластырь с микроиглами против COVID-1916.11.2021, 12:40 - 1018 1
В Канаде создали робота, который вакцинирует без иглы09.11.2021, 12:10 - 1521 5
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 3373 6
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 1438