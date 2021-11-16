Министр финансов рассказал, на что потратят 700 млн долларов кредита МВФ

Средства кредита МВФ на 700 млн долларов будут потрачены на покрытие дефицита государственного бюджета. Они будут направлены на погашение долгов либо на социальные нужды.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.

«Как только эти средства появятся на казначейском счете, я надеюсь, что это будет в ближайшие дни, они растворятся, они не будут иметь никакой привязки, или это средства МВФ, или это средства налогоплательщиков. Они будут средства, которыми будет располагать правительство», — сказал он.

Марченко сообщил, что эти деньги попадают на валютные счета. «В случае, когда у нас есть потребность их использовать, мы проведем обмен на другую валюту… И дальше мы финансируем дефицит бюджета, направляем эти средства на выплату социальных обязательств, на борьбу с коронавирусом и так далее», — сообщил министр.

Как известно, МВФ принял решение о продлении программы Stand-By с Украиной. В результате фонд выделил нашей стране около 700 млн долларов.