Названы самые популярные версии Android

В конце 2018 года Google перестала публиковать ежемесячные отчеты о популярности различных версий Android. Однако эти данные видны в интегрированной среде разработки Android Studio, запущенной еще в 2013 году.
Android 12 была запущена всего несколько недель назад, поэтому данных по этой операционной системе пока нет. Android 11 вышла 8 сентября 2020 года, при этом текущая доля операционной системы составляет 24,2%, что позволило ей занять только второе место. Android 10, выпущенная более двух лет назад, остается самой популярной версией Android с долей 26,5%.
Доли распределились так:
Разработчики, использующие Android Studio, могут просматривать статистику и более подробную информацию при создании своих проектов.
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