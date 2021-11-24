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Названы самые популярные версии Android

Названы самые популярные версии Android

В конце 2018 года Google перестала публиковать ежемесячные отчеты о популярности различных версий Android. Однако эти данные видны в интегрированной среде разработки Android Studio, запущенной еще в 2013 году.

Android 12 была запущена всего несколько недель назад, поэтому данных по этой операционной системе пока нет. Android 11 вышла 8 сентября 2020 года, при этом текущая доля операционной системы составляет 24,2%, что позволило ей занять только второе место. Android 10, выпущенная более двух лет назад, остается самой популярной версией Android с долей 26,5%.

Доли распределились так:

  • Android 10 Q – 26,5%.
  • Android 11 R – 24,2%.
  • Android 9 Pie – 18,2%.
  • Android 8 Oreo – 13,7%.
  • Android 7 / 7.1 Nougat – 6,3%.
  • Android 6 Marshmallow – 5,1%.
  • Android 5 Lollipop – 3,9%.
  • Android 4.4 KitKat – 1,4%.
  • Android 4 Jelly Bean – 0,6%.

Разработчики, использующие Android Studio, могут просматривать статистику и более подробную информацию при создании своих проектов.

По материалам ITsider.
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