Buick Smart Pod будет ездить 800 км без подзарядки. И это еще не все

На автомобильной выставке-презентации в Гуанчжоу анонс сделала компания Buick. Новый электромобиль называется Buick Smart Pod, но он пока не имеет даты выхода.

Buick Smart Pod получит умную кабину и технологию беспилотного вождения, работающую на платформе Utium Auto. Автомобиль получил футуристический дизайн кузова и салона – он выглядит так, будто создан для какого-то научно-фантастического фильма.

Автомобиль оснащен большими электрическими сдвижными дверями, колесами большого размера и аэродинамической конструкцией. При приближении водителя на светодиодных фарах и задних фонарях будет отображаться приветственное сообщение.

В салоне установлен 50-дюймовый выдвижной сверхчеткий дисплей Retina и полноцветный проекционный дисплей HUD. Кроме того, Buick Smart Pod включает передовые технологии сенсорного контроля и глубокого обучения искусственного интеллекта для достижения полноценного взаимодействия с человеком и бесшовного соединения внутри и снаружи автомобиля.

Заявленный запас хода Buick Smart Pod составит 800 км, при этом автомобиль будет оснащен инновационной для отрасли системой управления батареями. В режиме быстрой зарядки этот автомобиль может увеличить запас хода на 300 км за 30 минут. Buick Smart Pod также будет поддерживать беспроводную зарядку.