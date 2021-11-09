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Украина реализует восемь проектов ЕБРР на 1,68 млрд евро

Украина реализует восемь проектов ЕБРР на 1,68 млрд евро

Украина пока реализует восемь проектов Европейского банка реконструкции и развития на общую сумму 1,68 млрд евро.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко на встрече с новоназначенным вице-президентом ЕБРР по вопросам политики и партнерства Марком Боуменом.

«По состоянию на ноябрь мы успешно реализовываем 8 проектов ЕБРР на сумму 1,68 млрд евро. Кредитные средства банка — это возможность воплотить важные проекты в Украине. Мы и в дальнейшем заинтересованы усиливать сотрудничество в приоритетных для страны направлениях — инфраструктуре и энергетике», — отметил Марченко.

Стороны также обсудили присоединение государственного Ощадбанка к Фонду гарантирования вкладов, что является первым шагом на пути вхождения ЕБРР в капитал банка, а также текущее состояние реализации проектов в сферах инфраструктуры, энергетики, банковской, промышленности и природных ресурсов.

Кроме этого, стороны обсудили важность принятия Верховной Радой законопроекта № 5600, который создает дополнительный ресурс в 30 млрд грн для бюджета-2022.

ЕБРР является крупнейшим институциональным кредитором в Украине, который на сегодня инвестировал в государственный, частный, муниципальный секторы 15,3 млрд евро в рамках 505 проектов.

По материалам Финансовый клуб
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