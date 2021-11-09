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Путешествия украинцев в ЕС: какие новые ограничения начали внедрять страны Европы

Путешествия украинцев в ЕС: какие новые ограничения начали внедрять страны Европы

В Европе уже начали появляться новые ограничения, которые невозможно выполнить в Украине. Пока они звучат только в отдельных странах. Но если украинские власти это не учтут, уже весной проблемы для туристов могут увеличиться.

Италия – одно из немногих государств ЕС, которые изначально решили не выполнять рекомендацию Брюсселя о разрешении на въезд не вакцинированным гражданам.

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Сейчас в Италии действует правило, согласно которому право на въезд «без уважительной цели» имеют жители лишь нескольких государств за пределами Евросоюза, и те, как правило, после въезда должны идти на самоизоляцию. Этот список «исключений» составлен преимущественно из «чистых» государств, где нет вспышек коронавируса.

Но также итальянские власти добавили к нему несколько стран, у которых эпидемические показатели плохие, но с которыми Рим не хочет прерывать свободное пассажирское сообщение. Это США, Канада, Великобритания, Израиль и Украина.

Поэтому въезд в Италию остается открытым. А если вы привиты вакциной, разрешенной в ЕС (AstraZeneca, Pfizer, Moderna), то требование самоизоляции не действует, и это дает разрешение также для туристических путешествий.

К слову, в ЕС еще одно государство, которое держит границы закрытыми для большинства мира, но для Украины сделало исключение и пускает от нас всех, в том числе туристов. Это — Польша.

Летом Варшава одной из последних в ЕС открыла границы для украинцев, но с тех пор закрепила нас в своем законодательстве жестко, без привязки к новым вспышкам пандемии. Это позволило сохранить границы открытыми, несмотря на новую волну заболеваемости.

Впрочем, есть страны, в которых ограничения появляются прямо сейчас.

До недавнего времени одним из самых открытых для украинцев государств ЕС считали Австрию, но с этой недели в страну не пускают туристов из Украины.

Еще два государства, Мальта и Болгария, из-за новой ковидной волны также временно закрыли въезд даже для вакцинированных туристов из-за пределов ЕС. Пойдут ли другие государства по этому пути — точно предсказать нельзя.

Справка Finance.ua:

  • Lonely Planet, которая является одним из первых официальных издательств, специализировавшихся на выпуске путеводителей для небогатых туристов, после года перерыва опубликовала список лучших направлений для путешествий;
  • украинские туристы оптимистично настроены относительно зимнего сезона отпусков 2021/22.

Рейтинг кредитных карт для путешествий

По материалам Европейская правда
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