Что вынуждает украинцев ехать в Польшу: число заробитчан выросло на четверть

Большинство украинцев (80,6%) выезжают на работу в Польшу по причине более высоких зарплат. Так, за последние два месяца на четверть (25%) увеличилось число граждан, решивших поехать в соседнюю страну на заработки в связи с ростом тарифов на коммунальные услуги.

Об этом сообщили в компании по международному трудоустройству Gremi Personal.

«С сентября мы наблюдаем сезонный интерес к работе в Польше. В последние два месяца все больше получаем заявок от украинцев, которые утверждают, что едут на работу в Польшу из-за нехватки денег на оплату коммунальных услуг, а также желания заработать на подарки и празднование Нового года», — рассказала директор департамента рекрутации компании Анна Джоболда.

По ее словам, наблюдается рост желающих получить работу в Польше среди тех украинцев, которые еще никогда не работали за границей. Они выбирают эту страну по причине географической близости. Кроме того, играет роль возможность работать на польских заводах три месяца по безвизу.

Напомним, во втором квартале этого года украинцы, работающие в Польше, перевели в страну $ 1,34 млрд. По сравнению с тем же периодом 2020-го сумма выросла на $ 0,36 млрд, или 38%. Годом ранее было $ 0,97 млрд.

Справка Finance.ua:

По информации рекрутинговых агентств, иностранные работники могут получать в Польше от 550 до 900−1200 евро в месяц. Уровень заработков зависит от специальности, опыта работы и региона. Таким образом, средние зарплаты специалистов определенных сфер в Польше примерно такие: