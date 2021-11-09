В Украину прибыли патрульные катера типа Island

В Украину прибыло судно Ocean Grand, которым из США доставили два патрульных катера типа Island. Они получили названия “Фастов” и “Сумы”.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ.

Конечная остановка маршрута – Одесский морской торговый порт, прохождение таможенного контроля, разгрузка, отбуксировка к местам базирования и подготовка к эксплуатации после длительной транспортировки.

“Мы благодарны американским партнерам за многолетнюю неизменную поддержку, оказанную Украине. Мы высоко ценим вклад Соединенных Штатов Америки для сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины”,-отметил командующий Военно-морских сил ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.

На катерах поднимут военно-морской флаг Украины, и под командованием украинских экипажей они начнут свой боевой путь по обеспечению морской безопасности в акваториях Черного и Азовского морей, сообщили в ВСУ.