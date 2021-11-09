В Украину прибыли патрульные катера типа Island

В Украину прибыло судно Ocean Grand, которым из США доставили два патрульных катера типа Island. Они получили названия “Фастов” и “Сумы”.
Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ.
Конечная остановка маршрута – Одесский морской торговый порт, прохождение таможенного контроля, разгрузка, отбуксировка к местам базирования и подготовка к эксплуатации после длительной транспортировки.
“Мы благодарны американским партнерам за многолетнюю неизменную поддержку, оказанную Украине. Мы высоко ценим вклад Соединенных Штатов Америки для сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины”,-отметил командующий Военно-морских сил ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.
На катерах поднимут военно-морской флаг Украины, и под командованием украинских экипажей они начнут свой боевой путь по обеспечению морской безопасности в акваториях Черного и Азовского морей, сообщили в ВСУ.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В МВД готовят законопроекты об усилении ответственности за нарушения ПДД8 ч. назад - 728 6
Глава НБУ сделал подарок в Швейцарии за 78,3 млн гривен - СМИ7 ч. назад - 1855 4
«Большая стройка» отремонтировала самый большой путепровод Закарпатья7 ч. назад - 823 3
НАБУ объявило нардепу подозрение в сокрытии имущества на почти 60 млн грн11 ч. назад - 943 3
Межбанк: будет ли сегодня новый взлет котировок13 ч. назад - 1488 3
Что будет с гривной после транша МВФ: эксперт спрогнозировал новый курс10 ч. назад - 6258 1
Глава НБУ сделал подарок в Швейцарии за 78,3 млн гривен - СМИ7 ч. назад - 1855 4
Клоны сайтов Приват и Monobank охотятся за персональными данными украинцев (фото)18 ч. назад - 1694 2
Межбанк: будет ли сегодня новый взлет котировок13 ч. назад - 1488 3
Мошеннический «интернет-магазин» обманул покупателей на миллионы гривен — полиция12 ч. назад - 1322 2
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)13 ч. назад - 188
Вакцина второго поколения: в Швейцарии испытают пластырь с микроиглами против COVID-1916.11.2021, 12:40 - 995 1
В Канаде создали робота, который вакцинирует без иглы09.11.2021, 12:10 - 1499 5
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 3351 6
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 1432