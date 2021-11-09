Более 10 млн украинцев полностью вакцинировались от коронавируса

По состоянию на вторник, 23 ноября, в Украине полностью вакцинировались от коронавируса более 10 млн человек. Из них – более 190 завершили иммунизацию вчера.
Об этом сообщает РБК-Украина с посланием на данные Минздрава.
В общем количестве в стране уже проведено 22 939 693 прививки.
В Минздраве добавляют, что 88,2 % госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не получали ни одной дозы ни одной дозы вакцины от коронавируса.
Напомним, сегодня пункт вакцинации от коронавируса откроется в главной мечети Украины – “Ар-Рахма”. Он будет работать каждый день.
Ранее сообщалось, что во Львове откроют пункт вакцинации от коронавируса для бездомных.
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