Более 10 млн украинцев полностью вакцинировались от коронавируса

По состоянию на вторник, 23 ноября, в Украине полностью вакцинировались от коронавируса более 10 млн человек. Из них – более 190 завершили иммунизацию вчера.

Об этом сообщает РБК-Украина с посланием на данные Минздрава.

В общем количестве в стране уже проведено 22 939 693 прививки.

В Минздраве добавляют, что 88,2 % госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не получали ни одной дозы ни одной дозы вакцины от коронавируса.

Напомним, сегодня пункт вакцинации от коронавируса откроется в главной мечети Украины – “Ар-Рахма”. Он будет работать каждый день.

Ранее сообщалось, что во Львове откроют пункт вакцинации от коронавируса для бездомных.