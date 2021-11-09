В Украине «красными» остаются Киев и 18 областей

По состоянию на 23 ноября в «красной» зоне эпидопасности находятся столица и 18 областей.
Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
По состоянию на 22 ноября ни в одном регионе не превышен показатель загруженности коек с кислородом, отведенных для лечения больных COVID-19.
По стране этот показатель составляет 55,8% при определенном предельном уровне 65%. В столице показатель загруженности коек с кислородом составляет 62,2%.
К «красной» зоне эпидемической опасности отнесены Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ривненская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черниговская и Черкасская области.
На «желтом» уровне эпидопасности – Кировоградская, Тернопольская, Черновицкая области. На оранжевом – Закарпатская, Полтавская, Харьковская области.
Уровень заболеваемости COVID-19, при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения, по стране составляет 645 на 100 тыс. населения.
В Киеве уровень заболеваемости – 630 на 100 тыс. населения.
Самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Николаевской области – 1 059, Полтавской области – 985.
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