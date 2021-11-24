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В Японии представили электрогрузовик, который может проехать 100 километров без подзарядки

В Японии представили электрогрузовик, который может проехать 100 километров без подзарядки

Японская компания Hino представила грузовик на электрическом ходу грузоподъемностью 1 тонна.

Об этом сообщает NHK.

Компания планирует выпустить электрогрузовик в продажу уже летом следующего года.

По словам представителей Hino, электрической версии требуется меньше деталей в нижней части, что позволяет сделать ниже уровень пола в кузове. Это облегчает погрузку и разгрузку.

Одна зарядка дает транспортному средству запас хода около 100 километров, что достаточно для выполнения доставки в течение дня.

Отмечается, что крупная японская компания в сфере логистики Японии Yamato Transport уже заявила о намерении приобрести это новое транспортное средство. Ее водители будут тестировать его в течение следующих шести месяцев. Две компании планируют совместно работать над решением задач, выявленных во время этого процесса.

Еще одна крупная компания по доставке – Sagawa Express – решила использовать электрические грузовики от другого производителя.

Фирма Isuzu тоже готовится выпустить в продажу модель-конкурента в следующем году.

По материалам Укринформ
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