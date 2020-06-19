Пройдут первые электронные земельные аукционы в Киеве

Столичная власть работает над проведением первых электронных земельных торгов в Киеве.

Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместитель главы КГГА Петр Оленич в Facebook.

«Цифровизируем сферу земельных отношений. На прошлой неделе произошло важное событие — на „ProZorro.Продажи“ прошли первые электронные земельные аукционы», — написал Оленич.

CDTO Киева заявил, что благодаря инвентаризации земель городу удалось актуализировать информацию и осуществить отбор участков.

«Относительно городского земельного кадастра — в нем достаточно данных, чтобы обеспечить эффективное взаимодействие электронных систем и проведение торгов. Сейчас идет подготовка документов для объявления», — рассказал Оленич.

Заместитель главы КГГА считает, что е-торги «сделают сферу земельных отношений прозрачнее» и увеличат поступления в городской бюджет.

Отмечается, что первые электронные земельные торги планируют провести в начале нового года.