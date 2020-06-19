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ФГИУ продал 30 спиртзаводов на ₴1,7 миллиарда

ФГИУ продал 30 спиртзаводов на &#8372;1,7 миллиарда

В рамках демонополизации спиртовой отрасли в Украине Фонд государственного имущества продал 30 предприятий на сумму более 1,7 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества в Facebook.

«Еще год назад Украина вместе с Беларусью были единственными странами в мире с государственными монополиями на производство спирта и характерными признаками — закрытостью, несправедливым ценообразованием, коррупцией, злоупотреблениями, уголовными делами и огромным теневым рынком спирта. Сегодня с уверенностью можем сказать, что демонополизация спиртовой отрасли в Украине состоялась! На прозрачных аукционах приватизировано 30 спиртовых предприятий на сумму более 1,7 млрд грн, 1,05 млрд грн из которых уже оплачено инвесторами в государственный бюджет, еще 37 млн — поступили как пеня и гарантийные взносы за отказ от результатов аукциона. Эта реформа — мощный стимул для развития всей отрасли», — рассказал заместитель главы Фонда госимущества Тарас Елейко.

Кроме этого, в ближайшее время должны состояться следующие 3 аукциона по приватизации спиртовых активов — Узловского МПД, Тростянецкого и Уладовского заводов.

Напомним, с 15 октября 2020 года в Украине началась приватизация предприятий спиртовой отрасли. Всего на приватизацию государство выставит 41 место проведения деятельности, входящее в госпредприятие «Укрспирт», и еще 37 объектов концерна «Укрспирт».

По материалам Укринформ
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