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Работодатели уменьшили зарплаты для 18% украинских IT-вакансий (инфографика)

Работодатели уменьшили зарплаты для 18% украинских IT-вакансий (инфографика)

Несмотря на то, что в ноябре средняя заработная плата, которую предлагают работодатели по всем топовым IT-вакансиям, повысилась на 820 гривен, для целого ряда специалистов картина оказалась диаметрально противоположной.

Так, для 41% специалистов уровень оплаты остался на прежнем уровне, еще у 41% – зарплата в различной степени выросла. А вот 18% специалистов – напротив, оказались переоценены в предыдущие периоды. Пересмотрев их ставки, работодатели начали предлагать им в ноябре меньше денег.

Данный обзор оперирует средним уровнем заработных плат, согласно данным портала по трудоустройству Work.ua. В него входят 20+ топовых IT-вакансий от украинских работодателей.

Самая высокооплачиваемая IT-вакансия в ноябре — разработчики среды Ruby on rails. Средний уровень зарплаты по этим вакансиям вырос на 12% (с 62,5 тысяч гривен, до 70 тыс.).

Лидеры прошлого месяца (программисты C++) – напротив, «подешевели» на 7,14%. Специалистам в этой области начали предлагать на 5 тысяч меньше.

Среди лидеров по темпам роста оплаты – специалисты по Magento и Unity. Средние зарплаты по ним подросли на 34,9% и 22,4%, составив 42,5 тыс. и 35,5 тыс., соответственно. Вместе с тем, самыми переоцененными, по мнению работодателей оказались специалисты по Symphony (-23,6%), уровень предлагаемых им зарплат опустился до средних значений – 42 тысячи гривен (вместо 55,000).

Немного меньше «подешевели» вакансии программистов на C++ (-7,14%, 65 тыс. грн) и C# (-5,33%, 35,5 тыс. грн), а также iOS-разработчики (-4,7%, 50 тыс. гривен).

Полный список самых высокооплачиваемых IT-вакансий и как изменились их зарплаты за последний месяц:

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По материалам internetua.com
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