В Раде зарегистрировали законопроект для усиления борьбы с теневым оборотом топлива

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №6299, который, в частности, предусматривает введение акцизного налога на импорт растворителей, которые могут быть использованы для производства некачественного бензина.

Об этом во время пресс-конференции «Законодательная защита потребителя от нелегального топлива» рассказал народный депутат Алексей Мовчан.

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“Надо бороться не с последствиями, а с причинами проблемы. И одна из них – несовершенство законодательства, позволяющее НПЗ размешивать бензин с растворителями и не платить акциз в бюджет. Поэтому мы зарегистрировали законопроект №6299, который должен устранить эту проблему», – рассказал нардеп.

По его словам, с каждым годом объемы ввоза растворителей из-за рубежа увеличиваются. Так, в течение 2018 – 2020 годов импорт такой продукции в Украину вырос в 2 раза – с 25 тыс. тонн в 2018 году до 51 тыс. тонн в 2020 году. При этом большая часть была ввезена субъектами хозяйствования, осуществляющими обороты с топливом.

Поэтому, по мнению нардепа, внесение в перечень подакцизных товаров всех растворителей, имеющих октаноповышающие свойства, не только уменьшит количество «размешанного» топлива, но и позволит избежать потерь бюджета по уплате акциза на топливо в размере до 1,6 млрд грн в год.

Что предлагают. Так, авторы законопроекта предлагают включить в подакцизные товары растворители, в состав которых входят метанол и метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ), которые могут быть использованы для производства топлива, и ввести для них ставку акцизного налога на уровне 245 евро за 1 тыс. литров.

Если растворители не используются для производства топлива субъектами химической, нефтехимической и добывающей промышленности, тогда на них устанавливается нулевая ставка акцизного налога при ввозе импортерами или реализации их таким производителям.

Также документом предлагается предусмотреть контроль за целевым использованием растворителей и ввести переходный период для новых плательщиков акцизного налога для регистрации их в системе электронного администрирования реализации топлива и спирта этилового (СЕА РТСЭ) и внесения туда растворителей.