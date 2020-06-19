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Отопительный сезон: регионы отчитались о 100% подключении к теплу жилых домов

Отопительный сезон: регионы отчитались о 100% подключении к теплу жилых домов

Finance.ua как портал, который знает, как экономить на оплате коммунальных услуг, узнал, что все 24 областные государственные администрации отчитались о 100% подключении тепла в жилом секторе. Аналогичный показатель – в учреждениях здравоохранения.

«Все областные государственные администрации отчитались о подключении к теплоснабжению 100% жилого фонда и медицинских учреждений. В то же время уже сейчас должны позаботиться о том, какими будут будущие отопительные сезоны, и активнее работать над повышением энергоэффективности зданий. Это – одна из приоритетных задач для каждой общины. Правительство предоставляет немало возможностей для развития этого направления в общинах. В частности, речь идет о программе “Энергодом” Фонда энергоэффективности», – сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

Глава Минрегиона добавил, что стоимость тепла и горячей воды в этом отопительном сезоне для населения расти не должны.

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«Это – условие, которое зафиксировано в меморандуме относительно устойчивого прохождения отопительного сезона и регионы должны его соблюдать. Главы областных государственных администраций имеют поручение держать этот вопрос на контроле”, – подчеркнул он.

Справка Finance.ua:

  • согласно Меморандуму в этом осенне-зимнем периоде обеспечена одна из самых низких на рынке цен на газ для производителей тепла (ТКЭ) для населения — 7420 грн за тыс. куб. м с НДС (согласно трехлетнему договору поставки природного газа, предложенному Нафтогазом). Для бюджетных учреждений и религиозных организаций зафиксирована цена 16,4 грн за куб. м с НДС.
  • Кабинет Министров утвердил механизм перерасчета стоимости тепловой энергии для коммерческих потребителей.
По материалам Finance.UA
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