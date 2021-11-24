Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал от “Пенсионного курьера”, какая разница между понятиями «страховой» и «трудовой» стаж.
Термин «страховой» стаж введен Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», который вступил в силу с 1 января 2004 года. Это тот период, когда вы или ваши работодатели уплачивали страховые взносы в Пенсионный фонд Украины. До 01.01.2004 стаж называли трудовым. Трудовой стаж – это тот период работы, который подтверждают записи в трудовой книжке или другие документы. Основным документом, подтверждающим стаж, приобретенный до 2004 года, является трудовая книжка.
Периоды трудового стажа, приобретенного до 2004 года, засчитываются в страховой стаж. После 2004 года приобрести страховой стаж можно единственным способом — уплачивая страховые взносы. Уплатили — есть стаж, не уплатили — стажа нет.
Все данные об уплаченных взносах, начиная с 2004 года, внесены в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования.
Поэтому за периоды трудовой деятельности с 1 января 2004 года для подтверждения стажа трудовая книжка не нужна, поскольку вся информация о работнике есть в реестре.
Как самостоятельно проверить, платит ли работодатель за вас страховые взносы: «Сегодня каждый работник на портале Пенсионного фонда Украины может самостоятельно проверить, добросовестно ли платит работодатель за него страховые взносы и какой период трудовой деятельности зачислен в его страховой стаж», — объясняют в Минсоцполитики. На портале можно получить всю информацию о:
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