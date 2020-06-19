Полиция выписала более 700 штрафов за отсутствие COVID-документов. Больше всего нарушений - на Киевщине

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал, что с 21 октября по 21 ноября полицейские осуществили более 91 тыс. проверок соблюдения карантинных норм во время пассажирских перевозок. На нарушителей составили 704 административных протокола.
«Всего с 21 октября 2021 органы Национальной полиции Украины провели 91 165 проверок регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок межобластного значения. В частности, обращали внимание на наличие у водителей, пассажиров, экипажей авиатранспорта документов о вакцинации, соответствующего сертификата или отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена», — сказано в сообщении Нацполиции.
Проверки проводились:
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По выявленным фактам составлено 704 административных протокола по ч. 1 ст. 44−3 (Нарушение правил относительно карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Больше всего нарушений выявлено:
Кроме того, во время проверки соблюдения карантинных ограничений полицейские выявили 770 случаев нелегальных перевозок. Поэтому всего составлено 1066 соответствующих протоколов — 503 протокола по ст. 164 и 563 — по ст. 140 Кодекса Украины Об административных правонарушениях.
Напомним, Министерство здравоохранения разрабатывает изменения к правилам «желтой» зоны адаптивного карантина в Украине. Так, вместо одной необходимой covid-прививки нужно будет получить две, чтобы избежать ограничений.
Размеры штрафов за нарушение карантинных норм:
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