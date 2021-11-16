Правила «желтой» зоны карантина изменят: Минздрав объяснил, как

Министерство здравоохранения разрабатывает изменения в правила «желтой» зоны адаптивного карантина в Украине. Так, вместо одной необходимой COVID-прививки, необходимо будет получить две, чтобы избежать ограничений.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.
«Сейчас министерство работает над изменениями в постановление об адаптивный карантин, которые будут предусматривать, что в „желтом“ уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях необходимо будет иметь полный курс вакцинации — как для работников, так и для посетителей», — рассказал Ляшко.
Ранее в регионах «желтой» зоны карантина достаточно было получения одной дозы для посещения общественных заведений, так и для работы персонала этих сфер в целом.
Кроме того, в «желтой» зоне является обязательным масочный режим и социальная дистанция.
Вводится ряд правил для бизнеса:
Напомним, также глава Минздрава назвал две области, в которых стабилизировались показатели по распространению коронавируса, из-за чего они покидают «красную» зону.
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