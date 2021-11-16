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Правила «желтой» зоны карантина изменят: Минздрав объяснил, как

Правила «желтой» зоны карантина изменят: Минздрав объяснил, как

Министерство здравоохранения разрабатывает изменения в правила «желтой» зоны адаптивного карантина в Украине. Так, вместо одной необходимой COVID-прививки, необходимо будет получить две, чтобы избежать ограничений.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

«Сейчас министерство работает над изменениями в постановление об адаптивный карантин, которые будут предусматривать, что в „желтом“ уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях необходимо будет иметь полный курс вакцинации — как для работников, так и для посетителей», — рассказал Ляшко.

Ранее в регионах «желтой» зоны карантина достаточно было получения одной дозы для посещения общественных заведений, так и для работы персонала этих сфер в целом.

Кроме того, в «желтой» зоне является обязательным масочный режим и социальная дистанция.

Вводится ряд правил для бизнеса:

  • Массовые мероприятия можно проводить при условии — один человек на 4 квадратных метра.
  • Ограничения по числу посетителей действуют также и в фитнес-центрах и бассейнах — один человек на 10 кв. м.

Напомним, также глава Минздрава назвал две области, в которых стабилизировались показатели по распространению коронавируса, из-за чего они покидают «красную» зону.

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По материалам РБК-Украина
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