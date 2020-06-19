Две области покидают «красную» зону

В Луганской и Львовской областях стабилизировались показатели по распространению коронавируса. Эти области покидают «красную» зону.

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг.

По его словам, третью неделю фиксируют недельный спад количества случаев коронавирусной болезни и количества госпитализированных.

«По карантинным индикаторам Луганская и Львовская области выходят из красного уровня эпидемической опасности. Поэтому на этой неделе будем инициировать заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям», — заявил он.