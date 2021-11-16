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Шмыгаль о транзите газа: Украина хочет продлить контракт на 15 лет

Шмыгаль о транзите газа: Украина хочет продлить контракт на 15 лет

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с европейскими партнерами идут переговоры о возможности продлить контракт на транзит газа на 15 лет. Он также отметил, что украинская ГТС готова вдвое увеличить объемы прокачки в Европу.

Об этом он сказал в интервью изданию «Радио Свобода».

«Контракт (по транзиту газа. — Ред.) мы хотим продлить. Поэтому мы ведем переговоры с нашими европейскими партнерами, потому что от них тоже зависит его продление. Для нас идеальным сроком является продление на 15 лет этих условий», — сказал Шмыгаль.

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По его словам, на переговорах Украина предложила увеличить сверх условий контракта транзит до 55 млн кубометров.

«Этот излишек мы готовы поставлять по цене вдвое ниже, чем в существующем контракте. Мы готовы поставлять вдвое больше, система к этому готова», — добавил премьер-министр.

По материалам РБК-Украина
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