0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 24 0

За январь-сентябрь правительство предоставило госгарантии на 39 миллиардов

За январь-сентябрь правительство предоставило госгарантии на 39 миллиардов

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал, что за 9 месяцев 2021 года правительство предоставило госгарантии по займам субъектов хозяйствования на общую сумму 39 миллиардов.

Как сообщается в Telegram-канале «Наші гроші», часть этой суммы (29 млрд грн) — государственные гарантии по двум займам Укравтодора:

  • 10 млрд грн (в эквиваленте) — государственные гарантии под кредиты Укравтодора на внутреннем рынке. Согласно данным ГКСУ, размещение облигаций на данную сумму состоялось в конце августа, а сами облигации номинированы в долларах.
  • 19 млрд грн (в эквиваленте) — госгарантии, предоставленные под размещение еврооблигаций Укравтодора, проведенное в июне 2021 года.

«Важно то, что у Укравтодора нет других источников поступлений, кроме средств государственного бюджета. Следовательно, выплата этих займов в любом случае будет происходить напрямую за счет средств государственного бюджета в будущем (по соответствующей бюджетной программе). А предоставление госгарантий Укравтодору — это фактически наращивание скрытого дефицита бюджета», — сказано в сообщении.

Еще 4,7 млрд грн гарантировано для Укрэнерго по кредиту от Европейского инвестиционного банка.

И 5,1 млрд грн — для Укрзализныци по кредиту, заключенному с ЕБРР еще в 2017 году. Проект направлен на «Электрификацию железнодорожного направления Долинская-Николаев-Колосовка».

В целом же, больше всего государственных гарантий предоставлено по внешним займам: 28,9 млрд грн. Еще 10 млрд грн предоставлено гарантий по внутренним займам.

Ключевой риск предоставленных гарантий – то, что все они предоставлены по валютным займам. Это повышает риски для государства, ведь в случае резкой девальвации гривны стоимость займа в гривне для заемщика резко возрастет, а значит, это повысит риск того, что заемщик не сможет самостоятельно платить по займу.

Справка Finance.ua:

  • согласно Закону О государственном бюджете, на 2021 год государственные гарантии могут предоставляться в объеме до 88,7 млрд грн.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Сравнить и подобрать кредит можно здесь

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.