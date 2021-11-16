За январь-сентябрь правительство предоставило госгарантии на 39 миллиардов

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал, что за 9 месяцев 2021 года правительство предоставило госгарантии по займам субъектов хозяйствования на общую сумму 39 миллиардов.

Как сообщается в Telegram-канале «Наші гроші», часть этой суммы (29 млрд грн) — государственные гарантии по двум займам Укравтодора:

10 млрд грн (в эквиваленте) — государственные гарантии под кредиты Укравтодора на внутреннем рынке. Согласно данным ГКСУ , размещение облигаций на данную сумму состоялось в конце августа, а сами облигации номинированы в долларах.

, размещение облигаций на данную сумму состоялось в конце августа, а сами облигации номинированы в долларах. 19 млрд грн (в эквиваленте) — госгарантии, предоставленные под размещение еврооблигаций Укравтодора, проведенное в июне 2021 года.

«Важно то, что у Укравтодора нет других источников поступлений, кроме средств государственного бюджета. Следовательно, выплата этих займов в любом случае будет происходить напрямую за счет средств государственного бюджета в будущем (по соответствующей бюджетной программе). А предоставление госгарантий Укравтодору — это фактически наращивание скрытого дефицита бюджета», — сказано в сообщении.

Еще 4,7 млрд грн гарантировано для Укрэнерго по кредиту от Европейского инвестиционного банка.

И 5,1 млрд грн — для Укрзализныци по кредиту, заключенному с ЕБРР еще в 2017 году. Проект направлен на «Электрификацию железнодорожного направления Долинская-Николаев-Колосовка».

В целом же, больше всего государственных гарантий предоставлено по внешним займам: 28,9 млрд грн. Еще 10 млрд грн предоставлено гарантий по внутренним займам.

Ключевой риск предоставленных гарантий – то, что все они предоставлены по валютным займам. Это повышает риски для государства, ведь в случае резкой девальвации гривны стоимость займа в гривне для заемщика резко возрастет, а значит, это повысит риск того, что заемщик не сможет самостоятельно платить по займу.

Справка Finance.ua:

согласно Закону О государственном бюджете, на 2021 год государственные гарантии могут предоставляться в объеме до 88,7 млрд грн.

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