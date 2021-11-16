За январь-сентябрь правительство предоставило госгарантии на 39 миллиардов

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал, что за 9 месяцев 2021 года правительство предоставило госгарантии по займам субъектов хозяйствования на общую сумму 39 миллиардов.
Как сообщается в Telegram-канале «Наші гроші», часть этой суммы (29 млрд грн) — государственные гарантии по двум займам Укравтодора:
«Важно то, что у Укравтодора нет других источников поступлений, кроме средств государственного бюджета. Следовательно, выплата этих займов в любом случае будет происходить напрямую за счет средств государственного бюджета в будущем (по соответствующей бюджетной программе). А предоставление госгарантий Укравтодору — это фактически наращивание скрытого дефицита бюджета», — сказано в сообщении.
Еще 4,7 млрд грн гарантировано для Укрэнерго по кредиту от Европейского инвестиционного банка.
И 5,1 млрд грн — для Укрзализныци по кредиту, заключенному с ЕБРР еще в 2017 году. Проект направлен на «Электрификацию железнодорожного направления Долинская-Николаев-Колосовка».
В целом же, больше всего государственных гарантий предоставлено по внешним займам: 28,9 млрд грн. Еще 10 млрд грн предоставлено гарантий по внутренним займам.
Ключевой риск предоставленных гарантий – то, что все они предоставлены по валютным займам. Это повышает риски для государства, ведь в случае резкой девальвации гривны стоимость займа в гривне для заемщика резко возрастет, а значит, это повысит риск того, что заемщик не сможет самостоятельно платить по займу.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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