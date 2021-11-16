Тысяча гривен за вакцинацию не будет облагаться налогом при расчете субсидии — Шмыгаль

Полученная тысяча гривен для вакцинированных от коронавируса лиц не будет облагаться налогом при расчете субсидии.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству.

«Очень важно, что эта тысяча гривен не будет облагаться налогом при расчете субсидии. То есть на людей, которые получают субсидии, эта 1000 грн на это не повлияет», — заявил Шмыгаль.

Он добавил, что от кризиса, вызванного коронавирусом, пострадали пять направлений бизнеса. Шмыгаль отметил, что в целом это порядка 6000 объектов бизнеса, на которые действительно коронавирус повлиял негативно.

Выделенная тысяча направлена на поддержку этих направлений бизнеса.

4 ноября Кабинет министров Украины частично изменил форму заявления на получение субсидии, и установил льготы на обслуживание счетчиков воды и тепла для помещений с индивидуальным отоплением. Они будут предоставляться до 1 мая 2022 года.

В октябре Верховная Рада увеличила расходы Бюджета-2021 на субсидии на 12 млрд грн. Также сообщалось, что граждане, которые имеют задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, также могут оформить жилищную субсидию.

18 ноября Рада поддержала в первом чтении и за основу законопроект, которым регулируется инициатива о выделении тысячи гривен вакцинированным гражданам.