Оптовые цены на автогаз продолжили рост

Средняя стоимость сжиженного газа в Украине в течении недели с 12 по 19 ноября выросла на 390 грн/т и составила 32 270 грн/т. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95».
Трейдеры характеризуют наполнение рынка как удовлетворительное. Локальная нехватка ресурса из-за задержек на «Укрзализныце» наблюдается лишь в западных регионах. Многие трейдеры отмечают, что спрос со стороны зерносушек, который стал серьезным фактором поддержания потребления СУГ в 2021 г., остается на высоком уровне, несмотря на прогнозы падения к середине ноября. «Сезон сушки затягивается, природный газ снова дорожает. Аграрии и другие промышленники остаются основной силой, поддерживающей спрос на рынке», — считает трейдер, оперирующий в столичном и восточном регонах. По его мнению, как только закончится аграрный сезон, активность на рынке значительно снизится.
Определяющим фактором удорожания на внутреннем рынке остается рост котировок на границе Украины и в Польше. По оценкам трейдеров, стоимость ресурса «ТШО», «Лукойла» и «Белоруснефти» на границе составляет $825/т, $830/т и $905/т соответственно. В то же время на последних трех аукционах «Укргаздобычи» средневзвешенная стоимость ресурса практически не изменилась и составила около 31 500 грн/т, что на условиях daf восточная граница Украины составляет порядка $830/т.
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