В этом году план доходов бюджета перевыполнили на 29 миллиардов гривен — Счетная палата

В январе-сентябре 2021 года план доходов общего фонда государственного бюджета перевыполнен на 29 млрд грн.
Об этом сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан.
«Почти 29 млрд грн! Именно на такую сумму перевыполнен план доходов общего фонда государственного бюджета в январе-сентябре этого года. В первую очередь, это произошло за счет перевыполнения плана поступлений по уплате НДС, акциза с ввезенных на территорию Украины товаров и ренты за пользование недрами», — сообщил Пацкан.
Однако ситуация с расходами, согласно заключению Счетной палаты о результатах анализа выполнения госбюджета за 9 месяцев, не столь оптимистична.
«Расходы государственного бюджета в январе-сентябре составили 68% плана в год. При этом на приобретение оборудования, капитальный ремонт, реконструкцию и строительство — всего 38% запланированного на год. Почти две трети средств на эти цели должны быть использованы в последние месяцы года. Конечно, это усиливает риски невыполнения плана расходов до конца года», — отметил Пацкан.
В частности, по его данным, на предоставление трансфертов местным бюджетам из госбюджета выделили на 6 млрд грн меньше плана отчетного периода. Из них по трем бюджетным программам на 1 млрд грн не начали перечисление субвенций, а по восьми — выделили на 5 млрд грн меньше запланированного.
Глава Счетной палаты привел данные о ситуации с государственным долгом. Так, за 9 месяцев за счет ревальвации гривны к иностранным валютам, в которых номинирован долг, общий объем государственного и гарантированного государством долга уменьшился на 4% – до 2 446 млрд грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине с 1 января введут новые правила для ФЛП: что изменится и кого ждут крупные штрафы6 ч. назад - 3201 7
Конкурс от Finance.ua: расскажите свою уникальную историю и выигрывайте приз5 ч. назад - 223 4
Учредитель Evergrande продал собственные активы на $1,1 млрд, чтобы расплатиться с долгами компании4 ч. назад - 653 3
Украинцам рассказали, чем обернется прекращение импорта электроэнергии из БеларусиВчера, 21:32 - 1935 3
Межбанк: противостояние курсовых интересов крупных игроков только усилилосьВчера, 17:56 - 1064 3
В Украине с 1 января введут новые правила для ФЛП: что изменится и кого ждут крупные штрафы6 ч. назад - 3201 7
Как выглядит электронная трудовая книжка и где ее искать – объяснение Пенсионного фонда8 ч. назад - 2976 1
Украинцам рассказали, чем обернется прекращение импорта электроэнергии из БеларусиВчера, 21:32 - 1935 3
Население покупает подешевевшие доллары - ДанилишинВчера, 21:02 - 1916
Основатель Ethereum предложил новое использование криптовалютыВчера, 17:36 - 1204
Вакцина второго поколения: в Швейцарии испытают пластырь с микроиглами против COVID-1916.11.2021, 12:40 - 610
В Канаде создали робота, который вакцинирует без иглы09.11.2021, 12:10 - 1297 4
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 2983 5
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 1288
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 1370