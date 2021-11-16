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В этом году план доходов бюджета перевыполнили на 29 миллиардов гривен — Счетная палата

В этом году план доходов бюджета перевыполнили на 29 миллиардов гривен — Счетная палата

В январе-сентябре 2021 года план доходов общего фонда государственного бюджета перевыполнен на 29 млрд грн.

Об этом сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

«Почти 29 млрд грн! Именно на такую сумму перевыполнен план доходов общего фонда государственного бюджета в январе-сентябре этого года. В первую очередь, это произошло за счет перевыполнения плана поступлений по уплате НДС, акциза с ввезенных на территорию Украины товаров и ренты за пользование недрами», — сообщил Пацкан.

Однако ситуация с расходами, согласно заключению Счетной палаты о результатах анализа выполнения госбюджета за 9 месяцев, не столь оптимистична.

«Расходы государственного бюджета в январе-сентябре составили 68% плана в год. При этом на приобретение оборудования, капитальный ремонт, реконструкцию и строительство — всего 38% запланированного на год. Почти две трети средств на эти цели должны быть использованы в последние месяцы года. Конечно, это усиливает риски невыполнения плана расходов до конца года», — отметил Пацкан.

В частности, по его данным, на предоставление трансфертов местным бюджетам из госбюджета выделили на 6 млрд грн меньше плана отчетного периода. Из них по трем бюджетным программам на 1 млрд грн не начали перечисление субвенций, а по восьми — выделили на 5 млрд грн меньше запланированного.

Глава Счетной палаты привел данные о ситуации с государственным долгом. Так, за 9 месяцев за счет ревальвации гривны к иностранным валютам, в которых номинирован долг, общий объем государственного и гарантированного государством долга уменьшился на 4% – до 2 446 млрд грн.

По материалам Укринформ
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