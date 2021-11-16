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От 570 до 4500 грн: сколько и кому платят за вакцинацию в разных странах

От 570 до 4500 грн: сколько и кому платят за вакцинацию в разных странах

Владимир Зеленский заявил, что все украинцы с полным курсом вакцинации смогут получить по 1 тысяче гривен. Эта программа стартует с 19 декабря. В то же время средства будут выплачивать на виртуальные платежные карты через «Дію», а потратить их можно будет на определенные услуги.

Журналисты портала «Слово и дело» рассказывают, в каких еще странах мира платят за вакцинацию и сколько.

В Украине с 19 декабря до 31 декабря 2022 года можно будет получить виртуальную 1 тысячу гривен за полный курс вакцинации. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, деньги можно будет потратить на покупку билетов в кинотеатр, театр, на концерт, на занятия спортом и путешествия по Украине на поезде или самолете.

Эти средства не будут облагаться налогом и не повлияют на получение субсидий. Всего на программу направят 6 млрд грн.

В Греции молодежи за прививку 1 дозой вакцины платят 150 евро (по актуальному курсу – 4 500 грн).

В Москве гражданам старше 65 лет за полный курс вакцинации платят 10 тыс. рублей (3,5 тыс. грн).

Программу для пожилых людей ввели и в Латвии. Там граждане, которым более 60 лет, в течение 5 месяцев (с ноября по март) будут получать ежемесячные выплаты в 20 евро (всего 3 тыс. грн).

В Нью-Йорке, США, гражданам платят по 100 долларов (2 651 грн) за вакцинацию 1 дозой. Также 100 долларов ‒ родителям за вакцинацию детей.

В Грузии за получение 1 дозы вакцины пенсионерам платят по 200 лари (1 666 грн).

В Сербии гражданам, получившим первую дозу вакцины от коронавируса, выдают 3 тысячи сербских динаров (780 грн).

В Монголии те, кто полностью завершил курс вакцинации, могут получить 50 тысяч тугриков (570 грн).


Инфографика: «Слово и дело»
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По материалам Слово и Дело
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