Выплата «тысячи для вакцинированных» существенно не повлияет на инфляцию — Нацбанк

Анонсированная Президентом Владимиром Зеленским выплата в 1000 грн вакцинированным не окажет существенного влияния на инфляцию.
Об этом в блиц-интервью для Forbes Ukraine сказал заместитель главы Национального банка Сергей Николайчук.
«Тысяча гривен — не та сумма, которая могла бы существенно стимулировать потребительский спрос. К тому же, отрасли, на которые, как предполагает правительство, будут выделены эти средства, страдают от недозагрузки. Вряд ли дополнительный спрос приведет к существенному повышению цен. Даже если цены в сфере культуры и спорта возрастут на 5−10%, это незначительно скажется на общем показателе инфляции, поскольку доля этих услуг в потребительской корзине незначительна», — сказал Николайчук.
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По его словам, по оценкам Нацбанка, влияние на экономику программы объемом в 6 млрд грн на горизонте в 12 месяцев может составить 0,1−0,2% ВВП.
«Однако, если проект приведет к дополнительной вакцинации даже 10% населения, его можно считать очень эффективным, ведь от отсутствия локдаунов экономика выигрывает значительно больше, чем от непосредственного фискального стимула со стороны государства», — отметил Николайчук.
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