Выплата «тысячи для вакцинированных» существенно не повлияет на инфляцию — Нацбанк

Анонсированная Президентом Владимиром Зеленским выплата в 1000 грн вакцинированным не окажет существенного влияния на инфляцию.

Об этом в блиц-интервью для Forbes Ukraine сказал заместитель главы Национального банка Сергей Николайчук.

«Тысяча гривен — не та сумма, которая могла бы существенно стимулировать потребительский спрос. К тому же, отрасли, на которые, как предполагает правительство, будут выделены эти средства, страдают от недозагрузки. Вряд ли дополнительный спрос приведет к существенному повышению цен. Даже если цены в сфере культуры и спорта возрастут на 5−10%, это незначительно скажется на общем показателе инфляции, поскольку доля этих услуг в потребительской корзине незначительна», — сказал Николайчук.

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По его словам, по оценкам Нацбанка, влияние на экономику программы объемом в 6 млрд грн на горизонте в 12 месяцев может составить 0,1−0,2% ВВП.

«Однако, если проект приведет к дополнительной вакцинации даже 10% населения, его можно считать очень эффективным, ведь от отсутствия локдаунов экономика выигрывает значительно больше, чем от непосредственного фискального стимула со стороны государства», — отметил Николайчук.

Справка Finance.ua:

президент Владимир Зеленский ранее анонсировал, что с 19 декабря в Украине заработает программа по предоставлению 1 тыс. гривен гражданам, прошедшим полный курс вакцинации против COVID -19;

пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров уточнил, что выплата тысячи гривен будет производиться в виде ваучеров, сертификатов либо депозитов всем гражданам, которые прошли полный курс прививок против коронавирусной инфекции как до 19 декабря, так и после;