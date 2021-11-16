В ЕС надеются мобилизовать для Украины до €7 миллиардов инвестиций на семь лет

В ЕС приняли экономический инвестиционный план для трех регионов: Восточного партнерства, Западных Балкан и Южного соседства. Для Украины надеются мобилизовать до 7 млрд евро на инвестиции на семь лет.
Об этом сообщила заместитель СЕО Генерального директората Еврокомиссии по вопросам политики соседства и переговорам о расширении Катарина Матернова в интервью Интерфакс-Украина.
«С нашей стороны фокус будет больше на инвестировании, у нас есть новый инструмент по поддержке инвестиций — de-risk instrument — это гарантии со стороны Еврокомиссии нашим международным финансовым институтам-партнерам, чтобы уменьшить риски для инвестиций в наших странах-партнерах, среди которых и Украина. Наш президент объявила, что мы надеемся мобилизовать для Украины до EUR7 млрд на инвестиции на семилетний период», — рассказала она.
Матернова уточнила, что многое из этого будет направлено на Зеленый переход, большая порция пойдет на цифровой переход, обновление инфраструктуры, много планируется направить на доступ к финансам для малого и среднего бизнеса. По словам Матерновой, это уже в работе, но это план на следующие семь лет.
Представитель Еврокомиссии отметила, что у Украины — гораздо больший экономический потенциал, чем она была способна до сих пор использовать, и что сейчас есть гораздо больше возможностей, чем ранее, для привлечения иностранных инвесторов.
«Есть гораздо больший потенциал, чтобы вести прозрачную приватизацию, которая принесет в страну знания и ноу-хау, новую практику ведения бизнеса и возможности быть звеном европейской цепи производства. И одна из сфер, где нужно, просто необходимо сделать лучше — это государственное управление, корпоративное управление, правосудие, предсказуемость бизнес-среды. Опять же, улучшения были, но я не думаю, что Украина уже там — придется поработать, чтобы изменить настроения инвесторов и привлечь инвестиции», — подытожила она.
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