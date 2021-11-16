Зеленский инициировал электронную подачу компаниями информации о бенефициарах

Президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно упрощения подачи информации для целей финансового мониторинга».

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Документ предусматривает возможность быстрой и удобной электронной подачи информации представителями бизнеса и другими юридическими лицами для финансового мониторинга в целях противодействия легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем.

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«Украина стала первой страной в мире, которая начала публично отражать информацию о конечных бенефициарах юридических лиц, подав пример другим. Процесс подачи информации о бенефициарных собственниках в этом году был организован ненадлежащим образом. Именно поэтому я инициирую возможность подачи необходимой информации в электронном виде — без очередей и добавления ненужных бумажных документов. Зато можно будет сделать несколько кликов в приложении „Дія“», — заявил Президент.

Предусматривается также возможность автоматической сверки поданной компаниями информации с данными государственных реестров, что заменит долгую сверку бумажных документов с электронными реестрами в ручном режиме и значительно ускорит процесс регистрации.

Законопроект также предусматривает подготовку и утверждение ответственным органом власти детальной методологии определения конечного бенефициара для юридических лиц и проведение разъяснительной работы по этому поводу. Предложено, чтобы у юридических лиц было по меньшей мере шесть месяцев для подачи информации с момента утверждения такой методологии, а те, кто уже подал информацию, получили возможность ее уточнить.

Обновленные процедуры подачи сведений конечного бенефициарного собственника были введены Украиной после принятия Верховной Радой в декабре 2019 года новой редакции Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Государство собирает и отображает в реестре информацию о конечных бенефициарах юридических лиц. Эта информация необходима для анализа и восстановления эффективной системы противодействия отмыванию средств, полученных преступным путем, недопущения использования средств с целью финансирования терроризма и других тяжких преступлений.